Podemos confirma que no competirá en las municipales de Madrid

Podemos confirma que se echará a un lado en las elecciones municipales en Madrid y no competirá contra la alcaldesa Manuela Carmena, después de que la regidora haya desvelado que si repite en el Ayuntamiento no contará en su equipo de Gobierno con el líder de la formación en la capital, Julio Rodríguez.

Fuentes de la dirección estatal de Podemos explican a Efe que no hay ninguna novedad respecto a la posición que avanzó el secretario general del partido, Pablo Iglesias, quien la semana pasada mostró su disposición a "echarse a un lado" en las municipales para que Carmena pudiera revalidar el Ayuntamiento "como quiera".

No hay ninguna novedad respecto a esa postura, no hay negociaciones abiertas para integrarse en la plataforma 'Más Madrid' de Carmena y Podemos no está preparando tampoco ninguna candidatura para las municipales, según recalcan las fuentes consultadas por Efe.

La dirección de Podemos en la capital, por su parte, ha evitado responder al desplante de Carmena a su secretario general, el exJemad Julio Rodríguez, en cuyo entorno también se remiten a las palabras de Iglesias.

"Pablo Iglesias ya dijo que no tenemos ningún problema en no confrontar con Manuela Carmena", han añadido a Efe desde la dirección madrileña, que sigue en silencio casi una semana después de que Íñigo Errejón anunciase por sorpresa su intención de concurrir a las elecciones con las siglas de la plataforma de la alcaldesa.

También guarda silencio la dirección de Podemos en la Comunidad, donde el entorno de Ramón Espinar sigue trabajando en preparar una alternativa a la candidatura de Errejón con la premisa de que "a día de hoy no cabe la negociación".

Del mismo modo, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, insistía en una entrevista en RNE en que su partido ya había expresado su disposición a echarse a "un lado" para que Carmena revalide su victoria en Madrid, pero que no harán lo mismo en la Comunidad, donde mantienen su intención de elegir un candidato para competir contra Errejón.

Montero ha admitido que les "pone tristes" que Carmena "camine sola con su partido" y que "los demás no estén en ese barco" porque "sumaba más" la fórmula anterior con la que fueron juntos a las elecciones de 2015.

Pero ha defendido que en Podemos deben ser responsables e intentar que Carmena revalide el Ayuntamiento "en la forma en la que ella ha decidido presentarse".

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, también se ha referido en una entrevista en Antena 3 a las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, y especialmente al hecho de que Carmena haya revelado que la idea de que Errejón pasara a formar parte de esta candidatura para la Comunidad surgió en una cena celebrada en su casa el pasado 21 de diciembre.

Según Echenique, esto confirma que el acuerdo "se fraguó hace muchos días", antes de que lo supieran los dirigentes y los militantes de la organización.

Echenique ha apelado a dejar atrás los "adjetivos fuertes", ha reconocido que él mismo se equivocó cuando dijo que "de algo tenía que vivir hasta mayo" Errejón, pero también ha dejado claro que no van a negociar con él para integrarse en la plataforma de 'Más Madrid".

El número tres del partido ha vuelto a argumentar que ha sido Errejón quien ha dejado claro que no tiene interés en negociar al no haber trasladado sus planes de que se iba del partido y ha insistido en que la "hoja de ruta" marcada por los inscritos es que se presenten con la marca Unidos Podemos a las elecciones autonómicas en Madrid, y eso es lo que van a hacer.

Sin embargo, también ha reconocido que una semana después de conocer la decisión de Errejón siguen en 'shock' y aún tienen que decidir como van a elegir a su candidato.

En la misma línea, Irene Montero, ha reconocido que "estos golpes duelen" y con ellos "cualquier espacio político se resiente", pero ha asegurado que Podemos sólo se "romperá" cuando no sea útil para la vida de la gente y no por debates internos o proyectos personales.

Así ha restado importancia a los apoyos que Errejón ha recibido de algunos diputados de su grupo parlamentario y ha defendido que "cada cuál opina" lo que considera y es "sano". "Lo que me importa en el grupo es que todo el mundo trabaje para mejorar la vida de la gente", ha añadido.