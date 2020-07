Podemos denuncia que "las cloacas" que "montó el PP" ahora intentan sacarles del Gobierno: "Pero no van a poder"

"Es una evidencia, no es cuestión de opinión", ha defendido en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha avisado de que, aunque lo intenten, "no van a poder" sacarles del Gobierno. "No pudieron en el pasado y no van a poder ahora. La gente no es idiota", ha sentenciado.

Echenique ha asegurado que los hechos avalan que efectivamente las "cloacas" maniobraron para desprestigiarles, porque "una trama mafiosa le robó el móvil a una trabajadora de Podemos" y luego "se pasaron el contenido entre mafiosos y sus pseudoperiodistas para difamar a una formación política".

"Luego, cada vez que vamos a los tribunales, pierden. Con todas las mentiras que han querido contar creo que es evidente lo que ha pasado. Y lo ha constatado así una comisión de investigación en el Congreso", ha apostillado, en referencia a la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro, que se cerró en 2017.

"PARAPOLICÍA PARA FABRICAR BASURA FALSA"

Según Echenique, esa conclusiones determinaron que "el PP montó una parapolicía para fabricar basura falsa". "Esa trama tenía una componente mediática y una serie de medios que trabajaban con las cloacas y se dedicaban a publicar este tipo de cosas para intentar alterar la voluntad democrática de los españoles", ha denunciado.

"En el pasado, para intentar evitar que Unidas Podemos pudiera gobernar, y en el presente, para intentar sacarlo del Gobierno. Es blanco y con asas. Es evidente, no para mí, sino para la mayoría de los españoles. Y fue evidente para la mayoría del Congreso de los diputados. Y ahora son los mismos actores", ha ahondado.