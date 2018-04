Podemos exige la dimisión de Cifuentes no sólo por el "bochorno" de su máster, sino por posibles "delitos graves"

"Estaríamos hablando de la comisión de delitos grabes como la falsificación de documentos públicos y de otros delitos que podrían sumarse", ha afirmado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, al ser preguntada por las últimas informaciones publicadas al respecto.

En concreto, Montero se ha referido a la noticia que publica este miércoles 'El Confidencial', según la cual el acta del máster que presentó Cifuentes como prueba de que había obtenido su título sin irregularidades contenía al menos dos firmas falsificadas.

MÁS QUE "UN BOCHORNO"

"Si esto es cierto, y esto va en la línea de otras publicaciones que se están haciendo en los últimos días, estaríamos hablando no solo de un bochorno como el hecho de que un cargo público haya obtenido un título de máster sin acudir a clase, falsificando notas, sino que estaríamos hablando de la comisión de delitos graves", ha avisado.

Según la dirigente del partido morado, es "evidente" que la presidenta madrileña "está mintiendo" y, por ello, no se entiende que siga en su cargo. "No es tolerable en un país democrático que llevemos más de tres semanas de un escándalo como este, en el que Cifuentes no sólo no ha dado explicaciones suficientes sino que se ha escondido y además ha mentido al conjunto del país en un asunto tan bochornoso como este, con la posibilidad de estar incurriendo en delitos graves", ha enfatizado.

Aunque ha insistido en que lo que debería hacer es dimitir, Montero también ha reconocido que no "esperan mucho del PP", un partido en el que, a su juicio, sus dirigentes "se aferran a sus escaños" porque si no, "tienen mucho riesgo de acabar en prisión o avergonzados por mala gestión".

"Lo que tendría que haber hecho Cifuentes si tuviese un mínimo de dignidad es dimitir hace mucho peor no esperamos mucho de ella", ha admitido, antes de dirigirse directamente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para que su partido rompa su acuerdo de investidura con el PP en la Comunidad de Madrid y haga caer a Cifuentes.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

Aún así, Podemos y sus socios de IU han lanzado una campaña en las redes sociales con la etiqueta '#CifuentesDimiteYA' para exigir a la presidenta madrileña que deje su cargo antes de acudir al Pleno extraordinario que se celebrará este miércoles en la Asamblea de Madrid, a instancias de la oposición, para exigir a Cifuentes explicaciones sobre la polémica del máster.

"Hay un clamor al que ni siquiera la muleta naranja del PP puede hacer oídos sordos: #CifuentesDimiteYA. Aún tiene 5 horas para dimitir antes de tratar de engañar a la gente en su comparecencia. La ciudadanía no se me merece otra bochornosa escena en la Asamblea de Madrid", ha afirmado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un mensaje publicado a media mañana.

"Cifuentes, deja de mentir, deja de hacer el ridículo, deja de utilizar las instituciones de todos los madrileños para atrincherarte, deja de arrasar con todo sólo para salvarte a ti misma, deja de desprestigiar a la universidad pública. #CifuentesDimiteYA", ha exigido por su parte el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique.