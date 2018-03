Podemos pedirá dimisión de Cifuentes si no aclara las notas de su máster, "colofón" a "trayectoria de irregularidades"

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que este miércoles 'eldiario.es' haya publicado una información sobre que la presidenta madrileña cursó el máster en Derecho autonómico de esta universidad y, según documentación a la que ha tenido acceso este medio, una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado cambió la nota de "no presentado" en dos asignaturas a "notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula.

"Son casi las 12 de la mañana y Cifuentes no ha salido a dar ni una sola explicación. Sólo puede hacer dos cosas cuando salga: demostrar que todas las informaciones que estamos conociendo son falsas u otra dimitir; porque si no se consigue demostrar que lo que se ha contado esta mañana es falso no podemos tolerar que esta persona siga siendo la responsable máxima de estas universidades públicas de Madrid ni un día más. Esto pone el colofón de una trayectoria de irregularidades", ha criticado Ruiz-Huerta.

Así, le ha espetado a la dirigente madrileña que lleva "30 años ocupando cargos de responsabilidad en un partido que esta corrompido hasta la médula" y "tiene procedimientos judiciales abiertos contra su partido y ella misma por haber amañado contratos de la cafetería en la Asamblea de Madrid".

Por otro lado, la portavoz de la formación morada ha recriminado al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que" con esto queda demostrado" que en el punto 3 del acuerdo de investidura la presidenta regional debería dimitir por esta cuestión si es cierta.

"Qué más necesita para retirar el apoyo a la presidenta Cifuentes, qué necesita Ignacio para retirar el apoyo al partido más corrupto de este país y de Europa. Todas las miradas tienen que estar ahora puestas en Ciudadanos, que vino a las instituciones a hacer tolerancia cero contra la corrupción o a ser la muleta de los de siempre, el sostén del partido corrupto de este país", ha criticado.

Por último, Ruiz-Huerta ha insistido en que si se confirmara que se falsificaron dichas notas "solo puede salir esta tarde en los medios para dimitir, porque este es el colofón a una trayectoria de irregularidades cometidas por el PP", ha incidido.