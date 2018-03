Podemos cree ya "evidente" que Cifuentes "miente" y presiona a Ciudadanos para que rompa su acuerdo con el PP

"Es así de sencillo, Cifuentes está mintiendo al conjunto de los madrileños y españoles dando informaciones que son falsas e incorrectas", ha asegurado Montero en una rueda de prensa al ser preguntada sobre las últimas informaciones publicadas por el 'eldiario.es'.

De este modo, la dirigente del partido morado cree probado, según esas informaciones, que la versión ofrecida con Cifuentes no concuerda con la "realidad". "Se está demostrando que lo más probable es que nos encontremos ante una falsificación de ese expediente académico, con las consecuentes implicaciones legales que podría tener la falsificación de un documento público", ha apostillado.

EN OTRO PAÍS SÍ SE DIMITE

"Cifuentes está mintiendo. En cualquier otro país europeo, por mucho menos que esto ya se habría producido una dimisión", ha señalado Montero, antes de señalar que, a su juicio, no es previsible que Cifuentes se vaya por decisión propia porque en el PP "se agarran al escaño hasta el último momento".

Por ello, Montero ha señalado que la pregunta "relevante" que cabe hacerse ahora es "cuánto tiempo más va a seguir Ciudadanos sosteniendo a Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, después de ver con todas las evidencias disponibles que hay contradicciones y mentiras evidentes en las explicaciones que está dando".

"¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir aguantando que Cifuentes y el PP hagan este daño tremendo a la educación y la universidad pública?", se ha preguntado.

En este sentido, ha acusado a Cifuentes de estar "riéndose en la cara de todos los estudiantes que hacen verdaderos esfuerzos, en muchas ocasiones sobrehumanos para pagar másteres y sacarse esos títulos, con el esfuerzo muchas veces de sus familias".

"Y más aún de todos esos estudiantes que se ven impedidos a poder acceder a un máster por unas tasas abusivas que el PP tienen la responsabilidad de haber impuesto. No puede seguirse riendo del conjunto de nuestro país, no pueden seguir haciendo este daño a la educación pública", ha denunciado.

ERREJÓN SIGUE PIDIENDO EXPLICACIONES

Por su parte, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y probable candidato en las elecciones autonómicas de Madrid en 2019, Íñigo Errejón, ha asegurado que las explicaciones que ha dado Cifuentes hasta el momento son "insatisfactorias" y "parciales" y han generado "todavía más dudas al respecto".

Por ello, ha vuelto a reclamar a la presidenta de la Comunidad que comparezca ante los medios de comunicación y la Asamblea de Madrid para que los periodistas y los diputados puedan hacerla preguntas. No obstante, Errejón ha evitado pedir la dimisión, como sí ha hecho ya la portavoz de su partido en la cámara madirleña, Lorena Ruiz-Huerta.

"Simple y llanamente le decimos a Cifuentes que esto no tienen nada que ver con ningún ataque contra ella sino con la exigencia de que los madrileños podamos conocer la verdad, ni más ni menos. Para eso tiene que haber explicaciones donde corresponde, que es ante los medios de comunicación y la Asamblea", ha señalado.

En este sentido, ha avisado a Cifuentes de que no se puede limitar a dar "explicaciones a la carta o en las redes sociales", y luego "entrar por la puerta de atrás a la Asamblea de Madrid o salir corriendo", sobre todo porque, según Errejón, las nuevas informaciones generan más dudas todavía. En concreto, ha afirmado que no se entiende "por qué pagó tasas para un máster que ya había aprobado" o por qué no enseña su trabajo de fin de máster.

"No quiero pensar que tenga a nadie encerrado redactándolo a contrarreloj para tener algo que enseñar. Y no nos parece muy satisfactorio que nos digan que no se ha podido enseñar porque se ha perdido en una mudanza. Nadie pierde una cosa que le hace tanta ilusión en la vida como una tesis de máster", ha apostillado.

Por último, ha avisado de que mientras Cifuentes no comparezca "y sigan pasando las horas y días sin que dé explicaciones satisfactorias, plenas y admitiendo preguntas", su credibilidad "se puede ir deteriorando".

"Nosotros simple y llanamente queremos que nos despeje las dudas y nos explique la verdad de la cuestión, porque según van pasando las horas y días la cuestión se va pudriendo. Para que no se pudra la confianza de los madrileños en su presidenta, para salvar su credibilidad, tiene que darnos explicaciones ante los medios y en la Asamblea", ha reiterado.