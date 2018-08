Podemos avala salir de "excepcionalidad" con el acercamiento de presos de ETA

La secretaria de Feminismos y LGTBi de Podemos y diputada por Asturias, Sofía Castañón, ha respaldado hoy el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas como una forma de "salir del estado de excepcionalidad" en el que considera que se encuentra España en este ámbito.

En declaraciones a los medios durante una manifestación frente a la Embajada argentina en favor de la legalización del aborto en ese país, Castañón ha dicho que "no solo" el traslado de presos etarras es necesario para salir de esta excepcionalidad, sino también en referencia al respeto a la libertad expresión.

"La ley mordaza no tiene ninguna razón de ser, menos cuando ya no hay terrorismo en España, hecho que celebramos. No tiene ningún sentido que pasen por procesos y multas alguna gente, que puede acabar yendo a la cárcel, por cantar y por tuitear", ha señalado.

Castañón se acercó este mediodía a la embajada para expresar su apoyo "a las mujeres argentinas y al pueblo argentino, que ha decidido que la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser ley, público y gratuito".

"Nos parece criminal que se pueda estar negociando con el voto por parte de senadores con una cuestión que tiene que ver con una plena ciudadanía de las mujeres", ha expresado, en relación con la posibilidad de que el proyecto -aprobado por los diputados- sea rechazado hoy por la Cámara alta.

Preguntada por el caso de las presuntas irregularidades en el máster del presidente del PP, Pablo Casado, que ha sido remitido por la jueza al Tribunal Supremo, la diputada asturiana ha asegurado que "debería dimitir" porque "además de la ley, también está la ética".

"Mentir a la ciudadanía debería ser algo por lo que un parlamentario y dirigente político perdiera credibilidad", ha afirmado.

A su juicio, Casado "ha demostrado que viene mintiendo" por lo que Unidos Podemos reclama su dimisión, aunque Castañón ha lamentado que "parece que no lo hará" porque para presidir el PP se ve que "hay que estar imputado o aparecer en los papeles de Bárcenas", ha opinado.