Podemos no se personará en las causas judiciales que investigan la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc

Podemos no se personará finalmente en las causas judiciales que investigan la presunta financiación irregular de PSPV y Compromís en la campaña electoral de 2007, una decisión en la que ha pesado el coste económico, de unos 6.000 euros, y a la espera de que se conozcan más detalles sobre la cuestión.

Así lo ha explicado su secretario general, Antonio Estañ, que ha señalado que a día de hoy, a la espera del desarrollo judicial, la postura es de no personarse. La formación ha recordado también que ya está personada en otro proceso, en concreto el que afecta a la empresa B2B.

Al respecto, la portavoz adjunta y secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha apuntado que se alegró al conocer que Podemos podría personarse, pero esa alegría "ha durado 15 días", y ha mostrado su esperanza en que reconsidere su postura.

Ha señalado que "mañana en Madrid hay cuatro cargos del Ministerio de Vivienda del Gobierno de Zapatero, del equipo de Beatriz Corredor, que van a prestar declaración relacionados con la presunta financiación irregular y hay otras 9 personas llamadas en junio, entre ellas Alberto Gomar".

Además, ha adelantado que "en las próximas horas" se conocerá información sobre este caso, sin querer dar más detalles, y ha preguntado a los dos partidos "si han encontrado ya las facturas que no encuentran". "Si tan claras tienen las cosas, que saquen las facturas", ha incidido.

"Cuando tiramos tan alegremente balones fuera de que la financiación de PSPV y Compromís está prescrita, pues ya lo veremos", ha incidido en que estos mismos partidos han dicho en ocasiones que "las responsabilidades políticas no prescriben" y ha pedido que se apliquen este principio.

Por ello, ha pedido "coherencia" porque el PP "ha pedido perdón" y sabe que no está "para dar lecciones a nadie" pero "aquí hay gente que lleva mucho tiempo en el PSOE, que estaba cuando la sentencia de Filesa" y se ha preguntado si "están inhabilitados para estar en el PSOE y no pueden ser diputados". "Me parece que no", ha respondido acto seguido, reclamando "el mismo trato para todos".

"Al final, la corrupción afecta a la clase política, no son los partidos, son personas que vienen a aprovecharse de los partidos y las instituciones en beneficio propio y eso es una vergüenza le toque a quien le toque", ha agregado, cuestionando "que sea el PSOE quien haga bandera de estas cosas cuando está inmerso en un proceso de financiación ilegal" que "de prescrito, nada".

ETELVINA ANDREU NO RESPONDE EN EL SENADO

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, se ha pronunciado sobre la comparecencia de la ex directora general de Consumo y candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu, ante la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado, en la que no ha querido declarar al estar el caso judicializado.

"No tengo trato con Etelvina, creo que es un tema que no tiene que ver con la corrupción", ha dicho, remarcado que esta no tenía "ninguna capacidad" desde su cargo para adjudicar contratos, que tramitaban altos funcionarios del Estado. "Por eso estoy súper tranquilo", ha asegurado Mata.

Ha relatado que habló con ella y le contó que había estado "llorando 15 o 20 días" y "no entiende lo que está pasando" porque no tenía la capacidad de manejar esos contratos. Por eso, le parece "bien" que no haya contestado en la comisión del Senado: "¿Qué va a decir si no intervino en el contrato? Si fuera su abogado se lo habría recomendado".

Sobre las palabras del exministro de Sanidad Bernat Soria en esa comisión señalando que no habría permitido contratar con Crespo Gomar de haber sabido que esta empresa llevó la campaña de Etelvina Andreu, ha indicado que "como es científico sabe poco de derecho" y ha remarcado que ninguno de los dos desde sus cargos tenían potestad para decidir los contratos.

En todo caso ha criticado esa "comisión venganza" en el Senado en la que solo participa el PP y ha señalado que lo que está ocurriendo con este caso es lo mismo que pasó en 2001, cuando con el caso Gescartera en que el Eduardo Zaplana estaba "implicado hasta las trancas" el PP se querelló contra el PSPV por presunta financiación irregular en el denominado Caso Alaquàs: "Está haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida".