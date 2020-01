Podemos impulsa la movilización social para conseguir una Ley que proteja "realmente" al Mar Menor

Marín ha recordado que "en octubre, después de las imágenes de miles de peces muertos que indignaron a toda la sociedad murciana, todo eran buenos propósitos y llamadas a la unidad para resolver el problema. Tres meses después se trae este decreto de tapadillo a la Diputación permanente sin haber dado ninguna opción de hacer aportaciones al sector turístico, los pequeños y medianos agricultores, los colectivos de defensa del medioambiente, los pescadores, los partidos de la oposición y las asociaciones de vecinos y vecinas del Mar Menor".

"Ahora nos van a oír", aseguran desde Podemos, que considera que para conseguir una ley que proteja efectivamente el Mar Menor "es necesaria una gran movilización social en la Asamblea".

La tramitación como Ley de este decretazo permitirá, según la formación morada, hacer aportaciones a un texto que "en su forma actual, nace muerto". "Este decreto es más de lo mismo: más excusas, más excepciones y más plazos para incumplir las normas que ya recogían leyes anteriores, como la Ley de Medidas Urgentes aprobada en febrero de 2018", añaden.

La formación denuncia que, entre otras muchas deficiencias, el texto "no contempla la necesaria moratoria urbanística para que no se siga enladrillando el Mar Menor, levanta la mano y alarga los plazos para que se sigan produciendo vertidos de aguas no depuradas a la laguna, elimina la prohibición de crear nuevas extensiones de cultivo de regadío y no aborda la necesidad de la desalobración a nivel de parcela y, por lo tanto, el origen de gran parte del problema".

Por último, la portavoz de Podemos ha defendido también a los pequeños y medianos agricultores y los jornaleros del campo de Cartagena, ya que el decretazo del PP no contempla "ninguna medida económica que facilite a estos propietarios la transición a un modelo sostenible". A pesar de la "utilización" que en palabras de Marín el PP hace del sector, "a la hora de la verdad, les deja tirados".

Con respecto al otro punto discutido esta mañana en la Diputación permanente, relativo a la régimen sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas, el diputado Rafael Esteban ha declarado que "no entendía su tramitación por este órgano, ya que no se trata de un asunto de extraordinaria urgencia".

Para el representante de Podemos en la Asamblea, "se trata de una auténtica chapuza que vulnera cuestiones legales básicas, duplicando o remitiendo a sanciones ya contenidas en ordenanzas municipales, lo que creará una grave inseguridad jurídica al no haber una jerarquía sancionadora clara", además de contemplar medidas totalmente arbitrarias. "Se podrá sancionar a un camarero por estar trabajando en un concierto, como si fuera el organizador del evento", ha concluido.