Podemos no obstaculizará los presupuestos a la espera de que Sánchez cumpla

Unidos Podemos ya ha descartado presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado lo que supone que, a pesar de que exige al Gobierno que cumpla todas las medidas de su pacto, no obstaculizará su tramitación y confía en que el Ejecutivo desarrolle su acuerdo íntegro en los dos próximos meses.

Coincidiendo con la presentación en el Congreso de los presupuestos, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que todas las partidas presupuestarias del acuerdo "están presentes en gran medida" en el borrador presentado hoy por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Lo que faltan, ha añadido, son el resto de medidas que forman parte del acuerdo "político", que no tienen que reflejarse en el proyecto presupuestario y que están "lejos de cumplirse".

En este sentido, ha avanzado que esto es "reversible" y confían en que en los próximos dos meses y medio de tramitación en el Congreso el Gobierno demuestre voluntad política y recoja, entre otras, su exigencia de presentar un nuevo real decreto de vivienda que frene los alquileres abusivos o de actualizar las pensiones con el IPC por ley.

A la espera de que el Ejecutivo materialice el cumplimiento "punto por punto" del acuerdo presupuestario con Podemos, el grupo parlamentario confederal no bloqueará inicialmente su tramitación, ya que no presentará enmienda a la totalidad y no apoyará las del resto de la oposición.

"Todo se puede hacer y confiamos en que durante el trámite parlamentario el acuerdo marco con Podemos guíe el proceso de enmiendas", ha dicho Belarra tras subrayar que desde la reunión que el jueves mantuvieron con la ministra de Hacienda "ha habido pequeñas modificaciones" que demuestran que el Gobierno puede "moverse" y cumplir "íntegramente" el acuerdo.

Espera que eso ocurra en las próximas semanas, pero si no es así recuerda que en otras ocasiones han demostrado su contundencia al "tumbar la senda de déficit" o rechazar la investidura de un Gobierno "de Rivera con Sánchez".

Ya esta mañana, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, anticipaba que "no habrá presupuestos" si antes de su aprobación no se cumplen "punto por punto" todas los acuerdos con la formación morada, y advertía de que de aquí hasta marzo -fecha en la que las cuentas tendrían que salir del Congreso- todas las medidas tienen que tener iniciado su desarrollo.

Y ha citado, entre ellas, la bajada de la factura de la luz y de los precios de los alquileres, los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y cien por cien remunerados o la reforma que "garantice las libertades sexuales de las mujeres" para que "solamente sí sea sí".

"Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no va a haber presupuestos. Es así de sencillo, la factura de la luz tiene que bajar, los alquileres tienen que bajar, y no nos cabe duda de que se terminará cumpliendo", ha enfatizado la portavoz de Unidos Podemos.