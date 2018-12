Podemos aboga por una "patria grande" frente al "estrechamiento" que proponen "las tres derechas"

Durante el Pleno del Senado en el que el presidente Sánchez comparece para hablar de la política general del Gobierno y de migración, Espinar ha conminado al presidente del Gobierno a que se ponga al frente de la reforma de la Constitución que tras 40 años tiene elementos "agotados", fruto de la quiebra del pacto social por parte de "las élites del país" durante la crisis, cuando "rompieron con el Estado de Bienestar".

Espinar ha señalado que la transformación del país pasa por que el Ejecutivo actúe en tres ejes: el territorial, el económico y el ámbito de la Unión Europea. Territorialmente, el portavoz de Podemos aboga por reafirmar el modelo de una "patria grande frente a los estrechadores de patria".

Además, cree que Sánchez debe "remangarse" y liderar ese cambio para decirles a los independentistas que se reconoce la plurinacionalidad del Estado y para que le diga a la derecha que "lo de estrechar es un proyecto fracasado". Así, ha insistido en la necesidad de construir "un país de paises, plural, diverso, que no expulse a nadie".

Espinar ha señalado que en el plano de la UE, el Gobierno "debe liderar el bloque del sur y del Mediterráneo" para decirle a Merkel y a los que han liderado la unión que quieren estar en la UE para "comer en la mesa de los mayores". En este sentido ha apuntado que durante la crisis el modelo de la UE se ha mostrado "fallido" porque no ha servido para que los estados miembro avanzaran en democracia sino que respondió "a intereses de poder".

"No queremos que Merkel nos impongan un 2% de déficit, queremos ser europeos como los demás, que no haya de primera y de segunda. Usted --por Sánchez-- no lo ha hecho y debe hacerlo, debe remangarse", ha puntualizado.

Por último, Espinar ha afeado a Sánchez que "claudique" y "compre" a la derecha el modelo económico para el país. Para Podemos, el presidente debe luchar por sacar adelante los Presupuestos pactados con los 'morados' para "revertir la dinámica de pérdida de peso de las rentas de trabajo". Así, ha añadido que se debe apostar por aumentar salarios, no sólo aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sino modernizando el sistema productivo.

Para concluir, le ha recordado a Sánchez que es presidente porque construyó una mayoría de cambio que hizo posible que saliera adelante la moción de censura, y por eso, le ha puntualizado que no debe claudicar en la defensa de la España plurinacional, porque de lo contrario "la ola se lo llevará por delante". "Debe tomar la iniciativa, debe transformar el país", ha apostillado.