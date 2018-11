Podemos propondrá que las Cortes de C-LM declaren a Cospedal 'persona non grata' en la región

Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario regional de Podemos, José García Molina, junto a la secretaria de Organización de la formación morada y presidenta del grupo parlamentario, María Díaz, que ha justificado esta decisión tras la vinculación de Cospedal con las escuchas del excomisario Villarejo, que ha sido la "gota que ha colmado el vaso".

El líder de Podemos ha explicado que estos acontecimientos no son los únicos que les ha llevado a tomar esta decisión, ya que se añaden al comportamiento de Cospedal relacionado con la "corrupción política" y con su labor como expresidenta que provocó efectos "devastadores" en la Comunidad Autónoma.

García Molina ha indicado que quieren presentar esta iniciativa entre este miércoles y este jueves en el Parlamento regional, sin precisar la forma parlamentaria que tomará la misma, aunque tiene que articularse de tal modo que los grupos puedan debatirla y tomar posición al respecto.

El líder de Podemos ha mostrado su deseo de que esta iniciativa sea debatida en el próximo pleno de las Cortes regionales, de manera inmediata, pues no entendería que la Cámara no abordara este asunto con celeridad.

Asimismo, ha desvelado que esta idea de rechazo a la figura de Cospedal se lleva fraguando "mucho tiempo" aunque los últimos acontecimientos han desencadenado que el Consejo de Coordinación de Podemos tomara esta decisión esta semana.

"No se trata solo de una declaración de intenciones, es una declaración institucional, es una declaración de principios sobre lo que tiene que ser la política en la región y en nuestro país", ha afirmado García Molina, reseñando que no quieren avergonzarse de la imagen de la expresidenta, para que no pueda representar nada que no tenga que ver con "nuestra tierra".

VILLAREJO, "UN ELEMENTO MÁS EN LA ECUACIÓN"

Estas escuchas con Villarejo "son un elemento más de la ecuación", según García Molina, que ha mencionado que también se han conocido las supuestas escuchas que se hicieron al exalcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y al expresidente regional José María Barreda, con "dinero público" contratando a la empresa Método 3, así como el "montaje" del caso Cuadrifolio.

"La corrupción en política supone una amenaza para dar estabilidad y rigor a la sociedad castellano-manchega. El uso ilegítimo de las herramientas del Estado de Derecho perjudica el libre desarrollo de los valores fundamentales de la democracia, cuestiona la ética política y social y menoscaba la confianza que deben tener los ciudadanos en las instituciones", ha afirmado.

Por ello, ha defendido que los partidos deben fomentar el rechazo a la corrupción y "velar" por lo público de una forma responsable y transparente en el desarrollo de la ley.