Podemos propondrá reducir de 22.000 a 12.000 euros anuales el plus por residencia en Baleares

La transacción será presentada 'in vocce' por el grupo Unidas Podemos el próximo martes en la sesión plenaria donde se votarán los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, según ha informado la formación morada este domingo en un comunicado.

También propondrá, en este sentido, que todo gasto "esté subordinado a justificación por parte de los que perciben esta compensación, y al control por parte del Govern" y que este "se extienda a las dietas de todos los diputados, que hasta ahora estaban exentos de justificación".

Además, Podemos pretende que se trate de una compensación con "carácter universal" para toda persona que no esté empadronada en Mallorca y continúe manteniendo la residencia oficial en otro territorio.

En este sentido, el partido ha acordado que independientemente de que se apruebe o no la transacción 'in vocce', la medida se aplicará a los cargos de Podemos y la diferencia, ha señalado, "irá destinada a entidades sociales de Baleares".

Si bien, en caso de no aprobarse la transacción propuesta en el punto inicial, es decir, que se rebaje de 22.000 a 12.000 euros anuales el plus por residencia, se redactará una Proposición No de Ley o la iniciativa pertinente en la que se instará a la modificación del mismo en la Ley de Presupuestos.

Podemos ha recordado que el debate sobre el plus por residencia ha surgido de una enmienda a la Ley de Presupuestos de 2020 presentada por la formación MÉS per Menorca y ha insistido en que el cobro de esta compensación "está regulado por Ley desde hace años" y que "ninguna formación política había planteado hasta ahora su supresión".