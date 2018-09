Podemos recuerda al Gobierno que el acuerdo sobre los Presupuestos de 2019 deberá estar cerrado "en un mes"

Podemos carga de contenido su negociación con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Y mete prisa a Pedro Sánchez: en un mes tiene que estar listo. El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ha anunciado este lunes que la reuniones de los equipos negociadores se retomarán "en los próximos días" y ha asegurado que "la interlocución" entre las partes "es habitual", con llamadas entre el presidente y el secretario general del partido, Pablo Iglesias.

Echenique ha recordado en una rueda de prensa este lunes algunas de las exigencias que se han lanzado desde Unidos Podemos-En Comú-En Marea al Gobierno para sumar sus diputados a los del PSOE en el Congreso: intervenir el mercado del alquiler, y subir el SMI a 1.000 euros. Ambas medidas estaban recogidas en el documento de negociación que se publicó a mediados de agosto.

Pero el secretario de Organización de Podemos ha añadido tres elementos que forman parte de las reivindicaciones habituales del partido pero que, hasta ahora, no se habían planteado expresamente en el marco de esta negociación. La derogación de la conocida como ley mordaza; de las dos reformas laborales aprobadas por el PSOE (2010) y por el PP (2012); y la eliminación de los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona, que han vuelto con fuerza en las últimas semanas a la actualidad.

Echenique ha respondido además a Sánchez, quien señaló este domingo en una entrevista en La Sexta que no hay "números" para derogar la reforma laboral. El número dos orgánico de Podemos ha recordado que esta misma legislatura se han aprobado en el Congreso iniciativas no legislativas que pedían acabar con dichas reformas. Echenique ha señalado que tanto el PNV como el PDeCAT tendrían "muy difícil" no votar a favor de "mejorar las condiciones de los trabajadores" de País Vasco y Catalunya, respectivamente.

Además, el dirigente de Podemos ha señalado que la medida contaría con el respaldo de las movilizaciones sociales.

En cualquier caso, Podemos da al Gobierno un mes de plazo para avanzar en los acuerdos. El partido de Iglesias quiere que el esquema macroeconómico que debe enviar el Ejecutivo a la Unión Europea antes del 15 de octubre recoja los hipotéticos acuerdos a los que pueda llegar el grupo confederal con el Gobierno.

"En los próximos días habrá nuevas reuniones, ha apuntado Echenique. "La interlocución es habitual", ha añadido, para explicitar contactos constantes entre Sánchez e Iglesias o de él mismo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Echenique ha señalado "el plazo máximo del 15 de octubre" para "cerrar ese acuerdo". Y ha anticipado: "Seguro que os podemos dar noticias en los próximos días".

Por otra parte, el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha salido al paso de algunas informaciones que señalaban que las negociaciones entre su formación y el ejecutivo están en punto muerto: "Las personas que formamos parte de la negociación pensamos que ésta transcurre de forma fluida, con normalidad, y con buenas perspectivas. Y desde luego, no están estancadas".