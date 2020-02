Podemos dice que la reforma de los delitos sexuales será ajena a la sedición

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que el endurecimiento de las penas por delitos sexuales se abordará de forma específica y distinta a la reforma del delito de sedición porque, ha dicho, la violencia machista "va más allá de lo penal".

En una rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha afirmado que "hay acuerdo en el conjunto del Gobierno" para tramitar de forma individual los cambios en el Código Penal para que el consentimiento sea clave en los delitos sexuales, aunque por el momento todavía no se ha acordado aún con el PSOE cómo acometer esos cambios.

"Me consta que se va a abordar de forma específica, como no puede ser de otra manera", ha dicho Echenique, que sin embargo ha dicho que "los detalles de técnica legislativa o jurídica no están concretados" con el PSOE.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido este martes en abordar una reforma del Código Penal "de amplio espectro" que abarque desde los delitos sexuales a la sedición, frente a los deseos del Ministerio de Igualdad de no esperar para revisar la tipificación de los abusos y agresiones sexuales.

Por otra parte, Echenique ha indicado que a Unidas Podemos "ni le interesa ni le deja de interesar" formar parte de la Mesa de diálogo con Cataluña y ha evitado responder a si comparten la petición de la Generalitat de que haya un mediador.

"Ese tipo de detalles no se tienen que debatir a través de los medios de comunicación, sino en el seno de las mesas que se configuren", ha respondido Pablo Echenique a los periodistas en una rueda de prensa en el Congreso preguntado sobre si creía oportuno incluir en la mesa esa figura.

Echenique ha añadido que la discreción es uno de los requisitos para que las conversaciones puedan llegar a buen término y ha dicho además que lo importante es que el diálogo fructifique, más allá de si Podemos forma parte de él.