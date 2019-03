Podemos reivindica su esencia para plantar cara a la derecha frente a Errejón

Podemos se ha reivindicado este sábado como la única formación capaz de plantar cara a las derechas "sin medias tintas", en un acto de presentación de propuestas para la Comunidad de Madrid donde, frente al proyecto de Íñigo Errejón, ha puesto en valor "la esencia" del partido.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha arropado hoy a los candidatos de Podemos a distintos municipios de la Comunidad de Madrid y también a Isa Serra, que, de ganar las primarias, será la candidata de Podemos a la Presidencia madrileña tras la marcha de Íñigo Errejón a la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid.

"Isa ha entendido que la esencia de Podemos no son las mentes brillantes ni los jefes en solitarios, por brillantes que sean", ha puesto en valor hoy Irene Montero en clara alusión a Errejón, en un acto en el que los reproches a Más Madrid han sido constantes y en el que decenas de asistentes han pedido incluso a Juan Carlos Monedero que se presente contra Manuela Carmena a la Alcaldía de Madrid.

Irene Montero ha agradecido a su candidata la valentía de enfrentarse al PP "más salvaje" y se ha mostrado convencida de que dará la batalla contra las grandes empresas y los poderosos con el empuje "de la gente corriente" que permitirá también a Jesús Santos ser alcalde en Alcorcón y poner así fin al machismo del popular David Pérez.

"Tenemos enfrente al bloque reaccionario; contra ellos tenemos que ganar las próximas elecciones", ha expuesto Isa Serra, convencida de que el PP está cada vez más sometido a Vox y que, frente a ese mensaje, Podemos va a dar la batalla.

La portavoz de Unidos Podemos se ha esforzado también en lanzar el mensaje de que el partido "no está hundido", por mucho que digan las encuestas, como a su juicio prueba una masiva recaudación de microcréditos para financiar la campaña electoral y las críticas que en su opinión recibe desde los medios de comunicación.

"Si estuviéramos hundidos nos dejarían en paz", ha afirmado Montero tras la reacción al cartel con el que Podemos anunciaba el regreso de su secretario general después de su baja de parternidad con la leyenda "vuelve" y las letras "el" destacadas.

Esas críticas se deben, en opinión de Montero, a que Podemos es la única formación capaz de garantizar un cambio real, la garantía para poner freno a los tres partidos de la derecha -PP, CS y Vox- porque al PSOE "le tiemblan las piernas" y solamente su candidato Pablo Iglesias puede plantar cara a las grandes empresas.

La derecha, ha recordado Montero, "debe estar pasando hoy muy mal día porque ayer fue de nuevo una jornada histórica, una demostración de fuerza colectiva" durante la manifestación por los derechos de las mujeres.

Sin embargo, la portavoz del grupo parlamentario ha reconocido que hay mucha gente desanimada en Podemos. "Cometimos una imprudencia: pensar que podríamos cambiarlo todo y cambiarlo muy rápido", ha apuntado la dirigente de la formación, que también ha pedido perdón a los integrantes de los círculos por no contar lo suficiente con ellos.

En esa línea, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha insuflado este sábado ánimo a los simpatizantes de la formación y les ha pedido creer que "sí se puede", sin hacer caso a lo que digan las encuestas.

Aunque no era candidato, uno de los protagonistas de la jornada ha sido Juan Carlos Monedero, aclamado entre gritos de "alcalde, alcalde" por simpatizantes que le pedían enfrentarse a Manuela Carmena.

"Entiendo lo que decís, porque creo que no nos merecemos cómo nos ha tratado Manuela (...). No entendemos por qué ha maltratado a una persona honesta y buena como Julio Rodríguez", ha afirmado Monedero en referencia al secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, a quien la alcaldesa no ha incluido en sus listas.

Juan Carlos Monedero, cuyas fricciones con Íñigo Errejón fueron notorias poco después de nacer Podemos, ha afeado además que el exdiputado anunciase la "creación" de un nuevo partido junto a Carmena precisamente el día en que Podemos cumplía cinco años.