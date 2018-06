Podemos hace suyo el triunfo de Sánchez esperando entrar en su Gobierno

Unidos Podemos ha celebrado la victoria de Pedro Sánchez como si fuera propia, no en vano llevan días diciendo que el final de la era Rajoy es fruto de la semilla que ellos plantaron hace un año. Ahora esperan que el nuevo presidente les llame para gobernar juntos, pero si no ocurre ya avisan que serán "oposición".

De momento, Pablo Iglesias ha dejado que Sánchez se tome su tiempo y decida cuáles son sus planes sin más presión que mostrarle su disponibilidad.

Han quedado en hablar en los próximos días, pero el deseo del líder de Podemos es que la legislatura se asegure hasta 2020 con un programa de rescate ciudadano y una agenda social y territorial, y que el nuevo presidente cuente con Unidos Podemos para gobernar.

"Quiero pensar que Pedro Sánchez será responsable y organizará un gobierno estabilizador", repetía hoy Iglesias recordando que eso es muy difícil lograrlo solo con el apoyo de los 84 diputados socialistas.

Por lo que ha dicho hasta ahora, Sánchez no se va a hacer eco de esa petición de los morados porque pretende conformar un gobierno del PSOE, y a la espera de ver confirmada esa decisión, Podemos hace suyo el logro de haber forzado la salida de Mariano Rajoy.

"Estamos muy orgullos de enviar al PP a la oposición", repetía hoy Iglesias reivindicando el gran papel de Podemos y de la ciudadanía, de las mujeres y los pensionistas, que se han revuelto contra la corrupción y las políticas del Gobierno 'popular'.

Las sonrisas en las caras de los diputados de Podemos eran más evidentes que entre los propios socialistas y ese ambiente de celebración se ha visto también dentro del hemiciclo cuando han festejado en pie, aplaudiéndose a sí mismos y al grito de "sí se puede" la victoria de Sánchez.

Iglesias y otros diputados de su grupo se han acercado después para felicitar y abrazar a Sánchez, entre ellos el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, cuya formación -al contrario que Podemos- no tiene ninguna intención de formar parte del nuevo Gobierno de Sánchez.

Varios diputados de Podemos han salido después a la calle, puño en alto, para saludar a los ciudadanos que se habían congregado en la puerta del Congreso, y que poco antes habían gritado "fuera" a Rajoy.

Y muy reveladora del ánimo en las filas moradas ha sido la frase que el cofundador del partido Juan Carlos Monedero le ha soltado a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el patio del Congreso.

"Me alegro que os vayáis", le ha dicho, a lo que la hasta ahora número dos del Gobierno, le ha respondido: "A mí no me gusta que ganéis".

Hoy Podemos se daba por ganador, pero es consciente de que puede que Sánchez no cuente con ellos para el Gobierno.

En ese caso lo tienen claro, serán "oposición", y en ese papel seguirán batallando por sacar adelante las leyes sociales que están bloqueadas en el Congreso.

La subida del salario mínimo, el aumento de las prestaciones por desempleo, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres o los permisos de maternidad iguales y transferibles, son algunos de los proyectos en los que Unidos Podemos seguirá dando la batalla a lo largo de los meses que dure la legislatura.

Sonia López