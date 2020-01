Poeta Javier Sicilia y mormones inician marcha para exigir la paz en México

Centenares de personas comenzaron este jueves desde Cuernavaca, en el céntrico estado de Morelos, una marcha para pedir paz y seguridad en México encabezada por el poeta y activista Javier Sicilia y familiares de los mormones asesinados en noviembre.

La protesta del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) emprendió la misma ruta que hace nueve años, pero esta vez para pedir un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien critican sus políticas.

Para tal fin, se estima que este domingo arriben a Palacio Nacional para pedirle al mandatario la construcción de una política de Estado basada en la justicia transicional para buscar la verdad, paz y seguridad en el país.

El poeta y activista Javier Sicilia, fundador del movimiento tras el asesinato de su hijo en 2011 a manos del crimen organizado, inició la Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz en punto de las 9.30 hora local (15.30 GMT) junto a unas 300 personas.

Entre estos, había integrantes de las familias mormonas, como los LeBaron, cuyos consanguíneos -seis niños y tres mujeres- fueron asesinados en noviembre pasado en el poblado de Bavispe, limítrofe entre Sonora y Chihuahua.

Antes de su partida sobre la autopista México-Cuernavaca, Sicilia afirmó que en septiembre de 2018 López Obrador, entonces mandatario electo, reconoció la dimensión de la tragedia humanitaria y la emergencia nacional y se comprometió priorizar en su agenda la búsqueda de verdad, justicia y paz.

Asimismo, aseguró Sicilia, el presidente solicitó ayuda para diseñar la agenda y enfrentar la profunda crisis íntegramente.

"En su lugar, el presidente López Obrador profundizó la presencia del Ejército en las calles con la Guardia Nacional y generó unas políticas sociales destejidas de las instituciones que la sociedad civil creó para construir la justicia", enumeró Sicilia, quien criticó eslóganes oficiales como "abrazos, no balazos".

Para el escritor, las cifras de violencia del 2019 prueban que la estrategia de López Obrador no ha dado resultados.

México reportó 34.582 asesinatos en 2019, la cifra anual más alta en 20 años de registro oficial, aunque se observa una tendencia a la estabilización.

Y recientemente, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas actualizó la cifra de desaparecidos hasta los más de 60.000 casos.

"Hoy ese horror nos ha reunido nuevamente en este monumento del que hace 9 años partimos para convocar a la palabra e intentar de nuevo detener el horror y evitar que el país se hunda", recordó Sicilia.

De esta manera, evocó a la protesta que encabezó hace nueve años tras el asesinato de su hijo junto con otras seis personas.

Sicilia afirmó que desde la primera marcha en mayo de 2011 la situación de violencia no ha cambiado en el país, por el contrario han empeorado, y por eso han salido otra vez a las calles.

El contingente de manifestantes tiene previsto recorrer unos 33 kilómetros a pie y en camiones para llegar al poblado de Coajomulco, parte alta de Morelos y limítrofe con la Ciudad de México.

EN ENTREDICHO, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE

En meses recientes, Sicilia ha sido muy crítico con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le ha valido tanto apoyos como críticos, alejándolo del Ejecutivo y llevándole a protagonizar encontronazos con activistas como el sacerdote Alejandro Solalinde.

El pasado 15 de noviembre, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, se reunió con Sicilia para acercar posiciones y dijo que estudiaría el documento que les entregó este poeta y activista, muy crítico también con los Gobiernos anteriores de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Aunque su intención es reunirse con López Obrador, este dijo recientemente que no lo hará para evitar "un show".

"Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un 'show', un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico", opinó el mandatario el pasado 20 de enero en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.