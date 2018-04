Polémica en Argentina por el sistema de viajes de avión para los legisladores

El mecanismo que rige en Argentina por el que los legisladores pueden canjear por dinero los pasajes de avión que tienen a su disposición ha generado una gran controversia en el país por las opiniones enfrentadas de diversos miembros no solo de la oposición, sino también del seno del oficialismo.

La polémica se originó después de que se divulgara un informe de la fundación Directorio Legislativo en el que se destacaba que los diputados tienen 40 tramos de viajes al mes para usar -20 aéreos y 20 terrestres- en concepto de tareas de representación en las provincias, dentro de los que existe un monto determinado que en caso de no utilizarse pueden ser cambiados por dinero en efectivo.

La investigación destacaba que si se canjea la totalidad de los tramos mensuales, los diputados pueden percibir 40.000 pesos (1.983 dólares) adicionales a su sueldo, es decir, en un año pueden llegar a recibir 480.000 pesos de más (23.800 dólares).

En 2017 -año de elecciones legislativas- el total canjeado creció en un 41 % respecto a 2016.

En declaraciones radiales, el presidente Mauricio Macri consideró este fin de semana que "no es algo que esté bien" el mecanismo para el canje de pasajes y planteó que, si los diputados entienden que "no es suficiente" lo que perciben como viáticos, deben "blanquear" la necesidad de una mejora.

"El camino sería que debatan las cosas como tienen que ser, por eso me parece muy importante el acceso a la información pública y que los argentinos sepan cuánto ganan sus funcionarios públicos", agregó.

Según, el informe, la diputada Elisa Carrió -una de las más influyentes del oficialismo- y el diputado opositor peronista Alberto Roberti lideraron el canje de pasajes en 2017 y sumaron a sus sueldos anuales un ingreso de unos 355.000 pesos (17.600 dólares).

"Es absolutamente legal, pero un mal sistema" dijo Carrió en un programa de Canal 13, en el que defendió el canje como gastos de movilidad.

"Si tenés una concepción territorial del poder, yo no debería moverme de Capital -Buenos Aires, circunscripción que representa-. Pero recorrí 27 veces el país, siempre en auto", dijo la diputada.

Además, recalcó que hace "más de 20 años" que tomó la decisión de declarar todos sus ingresos.

"Estoy primera en el ránking porque siempre declaré todos los pasajes. Parece que yo fui la única (en canjear pasajes) cuando el realidad fueron todos menos cuatro", se defendió Carrió.

Al mismo tiempo, Carrió llamó a pagar por antigüedad y título ya que "algunos diputados ganan más que otros" por ser del interior del país.

La legisladora avivó la polémica al ser consultada por la opinión que Macri tuvo sobre los diputados que optan por hacer el canje de pasajes.

"Él viaja en helicóptero desde chiquito así que no tiene problema. El viaja en aviones privados, así que no tiene ni idea", aseveró.

"Tengo la conciencia tranquila. Yo no gané siendo diputada nacional: perdí prestigio, para que ignorantes, delincuentes y mafiosos me digan 'Gorda, sucia, loca' y ningún movimiento de mujeres me defienda", concluyó.

Por su parte, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, sostuvo el lunes que se trata de un tema "exclusivo del Congreso" y "ajeno" al Poder Ejecutivo.

"En una república en serio como la que estamos construyendo los argentinos hay independencia de poderes, y si se toman decisiones, las tiene que adoptar el Poder Legislativo", afirmó Frigerio.

Entre la oposición, la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Romina Del Plá remarcó hoy que su formación "siempre ha denunciado el mecanismo de canje de pasajes como sobresueldos" y consideró que los legisladores "pretenden ganar como empresarios cuando la mayoría de la población cobra sueldos de pobreza".