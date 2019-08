Policía de Nicaragua detiene a un opositor excarcelado y lo acusa de robo

Uno de los manifestantes opositores que había sido detenido en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega y amnistiado por decisión del Ejecutivo fue capturado nuevamente por la Policía Nacional, denunció este viernes su abogado defensor.

Fernando José Ortega Alonso, de 20 años, que fue detenido por la muerte de un hombre durante los saqueos a negocios en abril de 2018, fue arrestado nuevamente este viernes cuando se encontraba en su casa, en un barrio de la capital, dijo a periodistas su abogado, Boanerge Fornos.

Según la versión de la familia, decenas de agentes del orden, a bordo de tres patrullas y ocho motocicletas, junto a la técnica canina, allanaron "de forma violenta" la vivienda sin una orden judicial y se llevaron al joven.

"Vinieron a la casa como que mi hijo era un peligroso delincuente, le echaron una llave y lo tiraron como saco de basura en la tina de la camioneta", relató Johanna Alonso, madre del detenido.

La mujer dijo que los oficiales causaron destrozos dentro de la casa bajo el argumento de que buscaban armas y drogas. "Y como yo andaba detrás de ellos para que no me plantaran armas ni droga, me echaron al perro que andaban y me mordió", agregó.

Fornos, del bufete jurídico Acción Penal, explicó que el joven fue arrestado por primera vez el 23 de abril de 2018 cuando regresaba de dejar agua a los universitarios que se habían atrincherado en la Universidad Politécnica (Upoli) durante los primeros días de protestas contra el Gobierno de Ortega.

Ortega Alonso, junto a otras cuatro personas, fue condenado a 25 años de cárcel por la muerte de Roberto Carlos García Paladino, un hecho que ocurrió por evitar un saqueo en un supermercado en Managua.

Todos fueron liberados bajo una polémica Ley de Amnistía que, a juicio de la oposición, dejará impune la represión gubernamental en el marco de la crisis que estalló hace más de un año en este país por protestas de parte de la población que pide la salida del presidente Daniel Ortega.

La Policía Nacional todavía no se ha referido al caso.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.