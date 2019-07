La Policía de Nicaragua no autoriza movilización a universitarios opositores

La Policía de Nicaragua negó este miércoles el permiso a un grupo de universitarios opositores al Gobierno de Daniel Ortega para marchar mañana jueves en Managua en conmemoración del Día del Estudiante, que el país celebra cada 23 de julio.

En una resolución leída por el inspector general de la Policía Nacional, Jaime Vanegas, esa institución decidió "no autorizar la actividad que pretenden realizar individuos que dicen ser estudiantes" bajo el argumento que "violenta el derecho constitucional de los nicaragüenses a la libre circulación de personas y vehículos".

En la resolución, suscrita por el jefe de la Dirección de Seguridad, Ovidio Hernández, se argumentó además que el escrito presentado por "dos individuos" no constituye solicitud de permiso y no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política, la Ley de la Policía Nacional ni las normativas correspondientes, "por lo tanto no se autoriza".

Asimismo, la institución del orden alegó que "algunos de los individuos que firman el escrito poseen antecedentes delictivos, entre otros delitos, por consumo y expendio (venta) de drogas, así como por tenencia y uso ilegal de armas de fuego".

De momento los organizadores mantienen esa movilización que está prevista arrancar a las 14.00 hora local (20.00 GMT) de la rotonda "Jean Paul Genie" y culminar en la rotonda "Centroamérica", sobre una de las principales avenidas de Managua.

El pasado lunes, estudiantes de al menos 14 expresiones universitarias solicitaron permiso a las fuerzas de seguridad para realizar esa marcha en conmemoración del Día Nacional del Estudiante.

También para demandar respeto a la autonomía universitaria que, a juicio de los que convocan a la manifestación, está siendo violada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que ha convertido los recintos "en sus cuarteles".

Además para demandar justicia por los estudiantes que han sido asesinados en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Nacional desde septiembre de 2018, cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan.

El Día del Estudiante se conmemora en Nicaragua para recordar la llamada "masacre estudiantil" del 23 de julio de 1959, cuando la Guardia Nacional, de la dictadura somocista, abrió fuego contra una protesta estudiantil y mató a cuatro universitarios que exigían autonomía.

El primer Gobierno sandinista (1979-1990) decretó en 1984 que cada 23 de julio se conmemore el Día Nacional del Estudiante Nicaragüense, en memoria del suceso.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.