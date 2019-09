La Policía chilena dispersa una protesta contra la "agenda antiderechos" de Piñera

La Policía chilena disolvió este jueves una manifestación que habían convocado en Santiago diversas organizaciones sociales para protestar contra la que denominan como "agenda antiderechos" del Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

La marcha no contaba con la autorización de la Intendencia Metropolitana y fue rápidamente frustrada por agentes antidisturbios de Carabineros, que utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a las personas que se congregaron en diferentes puntos del centro de la capital.

La convocatoria derivó en enfrentamientos entre manifestantes y policías en el tramo de calles que une la Plaza Italia, donde suelen comenzar las grandes movilizaciones, y el Palacio de La Moneda, la sede del Ejecutivo.

La protesta fue convocada por la Coordinadora Feminista 8M, la Central Unitaria de Trabajadores, el mayor sindicato del país, y otras agrupaciones de las áreas de la educación, el trabajo y la salud.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, se mostró muy molesta con la actuación de la Policía y recordó que hace un mes advirtieron a las autoridades que este jueves iban a salir a las calles "más de un centenar" de organizaciones sociales.

"No queremos violencia, pero tampoco queremos que se siga imponiendo una agenda contra nuestros derechos", dijo la líder sindical, que fustigó las declaraciones de este miércoles de Piñera, quien avisó de que frenará un proyecto de ley del Partido Comunista (PC) que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.

"No puede ser que el Gobierno no quiera respetar al Parlamento y diga 'a mí no me gusta un proyecto de ley, lo veto y lo llevo al Tribunal Constitucional porque no es de mis intereses'", sostuvo.

Figueroa aseguró que hay un "malestar social" con otros asuntos relevantes como el sistema de salud, las pensiones y la educación pública que el Gobierno no está atendiendo.

"Somos distintas organizaciones con un elemento en común: nos cansamos, nos unimos y no queremos una agenda antiderechos", añadió la sindicalista.

Luis Mesina, portavoz de la Coordinadora No+AFP, que busca acabar con el actual modelo de pensiones privado, consideró que la jornada fue un "fracaso absoluto" del presidente Sebastián Piñera.

"Ha sido incapaz de responder a las legítimas demandas de los movimientos sociales y ha desatado como respuesta la represión, que es lo único que sabe hacer Piñera", dijo en un vídeo que subió a las redes sociales.

"Dirigentes sociales y sindicales hemos sido brutalmente reprimidos recordando los peores tiempos de la dictadura" de Augusto Pinochet, añadió Mesina.

La jornada de movilizaciones comenzó con la instalación de barricadas que interrumpieron el tránsito a primera hora de este jueves, acciones que fueron criticadas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"Solo buscan generar daño, violencia y perjudicar a la gente. Las barricadas fueron a las seis de la mañana, cuando la inmensa mayoría de los trabajadores salen a tomar la locomoción para ir al trabajo", apuntó el ministro.