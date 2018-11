La Policía dice que identificó por seguridad a todas las personas disfrazadas en Sol por la visita del presidente chino

Un portavoz de la Dirección General de la Policía ha explicado a Europa Press que la medida se adoptó por cuestiones de seguridad. Fuentes policiales recuerdan que es habitual reforzar los controles cuando se realizan en la capital visitas de mandatarios extranjeros, en concreto en zonas de grandes afluencias como la Puerta del Sol, donde también se puede retirar parte del mobiliario urbano.

En la Puerta del Sol suelen confluir diferentes personas disfrazadas de personajes infantiles. La Policía Nacional asegura que en ningún caso se ha prohibido o actuado contra el disfraz de Winnie the Pooh, una de las mascotas que habitualmente entretiene a los turistas en el centro de Madrid.

El dibujo animado de Winnie the Pooh ha sido censurado por el régimen chino después de que surgiesen en Internet diferentes bromas comparando al presidente de este país con el personaje de dibujos animados, algo que cobró notoriedad tras una visita de Xi Jinping a Estados Unidos en 2013.

Eldiario.es ha publicado el testimonio de la persona que este miércoles estaba disfrazado de Winnie The Pooh en la Puerta del Sol. "Me dijeron que me apartara unos metros para que no me pudiera ver", ha explicado a preguntas de este periódico, subrayando que "no ha tenido ningún problema" por el paso de la comitiva del presidente chino --que ha recogido de manos de la alcaldesa Manuela Carmena las llaves de la ciudad--, ya que "han sido veinte o treinta minutos".