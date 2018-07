Policías y guardias civiles no podrán desfilar de uniforme en el Orgullo porque la ley lo impide

El Ministerio de Interior se ha mostrado tajante con los policías y guardias civiles que querían desfilar uniformados el día del Orgullo LGTBi. La normativa lo impide, así que el ministro, Fernando Grande-Marlaska, les ha comunicado que no podrán hacerlo. A cambio, les recibirá el la sede de Interior para estudiar una revisión de la normativa legal que les impide manifestarse con su uniforme.

La Asociación de Agentes de la Autoridad por la Diversidad LGTBIpol -que agrupa a integrantes de Policía Nacional y Guardia Civil- había pedido permiso para participar en la marcha del Orgullo con su uniforme de trabajo. El pasado viernes les recibió el ministro, que les planteó las dificultades que recogía reglamento y legislación. Grande Marlaska ha confirmado esta mañana que no podrán desfilar.

En una entrevista en la SER, Grande Marlaska ha insistido en que el Ministerio no puede "hacer una particularidad" con este colectivo, pero ha añadido que estudiará si es posible modificar la normativa sobre esta cuestión siempre que se "guarde el respeto al uniforme".

El ministro ha insistido que no puede hacer "una particularidad porque no hay marco normativo para hacerlo". "No es una lucha sólo de las personas que somos LGTB", ha dicho, para añadir luego que la problemática sobre el uso del uniforme fuera de servicio se ha planteado recientemente en las protestas para reclamar mejoras salariales.

Interior encargó a los gabinetes técnicos de Guardia Civil y Policía sendos informes sobre la solicitud de LGTBIpol de desfilar con su uniforme el próximo sábado en la marcha del Orgullo que se celebra en Madrid. Además, solicitaban permiso para lucir "bandas y brazaletes del color del arcoíris".

Según fuentes conocedoras del informe de la Policía, este se apoya en el Real Decreto que recoge las normas generales para los integrantes del cuerpo. Este texto dispone que "los uniformes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía estarán constituidos por las prendas que se relacionan en esta orden, además de por aquellas otras que, para determinadas unidades especiales y servicios específicos, puedan establecerse".

Por esta razón, la Policía sostiene que no procede autorizar que los agentes porten bandas y brazaletes. El informe también se basa en la Orden del Ministerio INT/430/2014, que establece que "el uniforme de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía será de utilización por los integrantes del mismo mientras se encontraren de servicio, salvo el de gran gala que podrá usarse en determinados actos sociales relevantes que no menoscaben el prestigio del Cuerpo Nacional de Policía".

Esa Orden también contempla que "los uniformes de gala y de gran gala se vestirán en los actos oficiales y públicos que así lo exijan". En base a esa normativa, el Gabinete Técnico de la Policía ha concluido que, al no encontrarse de servicio, los agentes que quieran participar en el Orgullo no podrán hacerlo con su uniforme oficial.

En los mismos términos se expresa el informe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil. Fuentes conocedoras de su contenido indican que cita varias normas para llegar a la misma conclusión: se trata de un acto reivindicativo en el que no está permitido el uso del uniforme oficial, y menos con bandas.

En un comunicado tras conocer esta resolución, LGTBIpol lamenta esta negativa que les impide desfilar de uniforme. "Al contrario que en otras circunstancias, como el acompañamiento en pasos de Semana Santa, donde no existe ese carácter reivindicativo, sino una base de expresión cultural", añaden.

"Como muestra de su cercanía, el próximo sábado, 7 de julio, la junta directiva de LGTBIpol tendremos un recibimiento oficial en el Ministerio, donde mostraran esta predisposición a la colaboración y se pondrán sobre la mesa las lineas a seguir y la posible modificación normativa necesaria para que en el futuro ésta no sea obstáculo", recoge el comunicado, que destaca estos "gestos positivos".