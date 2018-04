Polonia conmemora el 75 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia

El presidente polaco, Andrzej Duda, presidió hoy los actos conmemorativos del 75 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia contra la ocupación nazi, una celebración en la que sigue presente la polémica diplomática entre Polonia e Israel por la criticada ley polaca sobre el Holocausto.

"Fue el alzamiento de personas que mantuvieron su dignidad hasta el final, y que decidieron morir con las armas en sus manos porque no querían solo sobrevivir, sino mostrar a los alemanes que los judíos no podían ser aplastados tan fácilmente y que no se rendirían", dijo Duda en un discurso con motivo del aniversario.

Antes, Varsovia se paralizó mientras todas las sirenas de la ciudad sonaban en recuerdo del alzamiento del gueto, que logró ofrecer resistencia a los invasores durante un mes pese a la precariedad de recursos para defenderse.

El gueto de Varsovia fue creado en 1940, aunque no fue hasta el 19 de abril de 1943 cuando algo menos de mil jóvenes judíos se levantaron en armas contra el todopoderoso ejército alemán.

Duda recordó cómo la ideología nazi, que llevó a encerrar a los judíos de Varsovia en el gueto, culminaría después en un genocidio inimaginable y en la destrucción de la mayor parte de la capital polaca.

El presidente depositó una ofrenda floral en el monumento a las víctimas judías del gueto, en un acto en el que los presentes llevaban un narciso en la solapa en recuerdo de la lucha judía contra la ocupación nazi y de los millones de personas de esta religión que murieron asesinados en el Holocausto.

De manera paralela a los actos oficiales, varias decenas de opositores se concentraron hoy en el centro de Varsovia para protestar por las políticas del Gobierno nacionalista polaco que, en su opinión, favorecen el aumento del antisemitismo en Polonia.

La conmemoración llega después de la crisis diplomática con Israel y Estados Unidos provocada por la ley sobre el Holocausto aprobada en febrero por Polonia, que según sus detractores supone un ataque a la libertad de expresión e investigación, y dificulta un acercamiento riguroso al genocidio judío durante la II Guerra Mundial.

"Todos queremos conocer la verdad histórica del Holocausto", afirmó Duda, quien dijo que hablar "de la responsabilidad del Estado polaco en el Holocausto" es "una calumnia y un insulto, que además duele porque minimiza la responsabilidad de los verdaderos asesinos, los nazis alemanes", afirmó.

"Hoy nos une por encima de todo la memoria del dolor compartido", añadió Andrzej Duda.

La ley ha sido remitida al Constitucional polaco para que revise si su contenido vulnera la libertad de expresión e investigación.