Polonia responde a la CE que la reforma judicial es competencia de los Estados

El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Jacek Czaputowicz, reiteró hoy que la reforma del sistema judicial es una competencia única de cada Estado, el día en que la Comisión Europea (CE) ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra Polonia para "proteger la independencia" de su Tribunal Supremo.

"Vamos a demostrar que la reforma del poder judicial es competencia única de los Estados miembros, y que las razones esgrimidas por la Comisión Europea no son correctas. Estamos dispuestos a demostrar eso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", dijo Czaputowicz.

La CE informó ha enviado por procedimiento de urgencia una carta de emplazamiento a Polonia para que revise su ley sobre el Tribunal Supremo, escrito al que el Gobierno polaco tiene un mes para responder.

La nueva ley del Gobierno polaco sobre el Tribunal Supremo rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen este órgano e incluso al primer presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años concluiría prematuramente.

La propia ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrezj Duda, quien podría renovarles su mandato por tres años más.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario expresó su preocupación por el hecho de que la ley no establezca ningún tipo de criterio para que el presidente decida si renueva o no el mandato de cada juez y, una vez tomada su decisión, que no exista la posibilidad de que ésta sea revisada y validada judicialmente.

El presidente del Parlamento de Polonia, Stanislaw Karczewski, vinculado al mismo partido que gobierna el país, la fuerza nacionalista Ley y Justicia, defendió hoy la validez de la reforma emprendida por Varsovia y mostró su confianza en que la CE acabe "entendiendo" los argumentos del Gobierno polaco.

Por su parte, desde el principal partido de la oposición en Polonia, la fuerza de centro-derecha Plataforma Ciudadana (PO), se aplaudió la decisión de la CE, ya que "supone un paso para restablecer el estado de Derecho en Polonia".

"Uno de los valores en los que se basa la Unión Europea es el estado de Derecho, y esto es lo que distingue a la civilización europea occidental de la civilización oriental, del Kremlin o de Bielorrusia", dijo el diputado de PO, Krzysztof Brejz, quien lamentó que Ley y Justicia esté "intentando sacar a Polonia de este espacio" de civilización "contra la voluntad de los polacos".