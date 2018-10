Pompeo llega a Pionyang para su reunión con Kim sobre desnuclearización

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, llegó hoy a Pionyang, a donde se ha desplazado para reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y tratar de lograr nuevos avances en el proceso de desnuclearización del régimen.

El avión de Pompeo, procedente de Tokio, aterrizó en el aeropuerto de Sunan en Pionyang antes de las 12.00 hora local (03.00 GMT), según informó la cadena surcoreana YTN citando fuentes cercanas al viaje del líder de la diplomacia estadounidense.

Pompeo tiene previsto reunirse con el líder norcoreano y con Kim Yong-chol, jefe de inteligencia norcoreano que ha jugado un importante papel en el acercamiento con EEUU de los últimos meses.

En todo caso, no se prevé que trasciendan hoy muchos detalles sobre el contenido de la reunión que Pompeo mantendrá en Pionyang, ya que el propio secretario de Estado ha asegurado desde el inicio de este viaje por Asia que de momento no va a "hablar sobre los detalles de la negociación" para no comprometer el proceso.

Pompeo ha dicho que es muy posible que se logre concretar fecha y lugar para una segunda cumbre entre Kim Jong-un y el presidente de EEUU, Donald Trump, aunque, de nuevo, es probable que estos detalles no se hagan públicos hasta más adelante, una vez se hayan cerrado todos los detalles de la cita.

Tras la primera cumbre de Trump y Kim en junio, el diálogo sobre desarme se ha estancado.

La Casa Blanca reclama acciones más firmes del régimen que lleven a la práctica su voluntad de desnuclearizarse, mientras que Pionyang afirma que no desmantelará su programa nuclear si EEUU no muestra antes voluntad de levantar sanciones y firmar un tratado de paz con el régimen para garantizar su supervivencia.

Después de visitar la capital norcoreana, Pompeo se desplazará hoy a Seúl para reunirse con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y con la canciller de ese país, Kang Kyung-wha, con quienes tratará los resultados de la última cumbre intercoreana del mes pasado y el estado del diálogo con el Norte.

El secretario de Estado de EEUU culminará su gira asiática el lunes en China, donde sus planes preliminares incluyen encuentros con su homólogo chino, Wang Yi, y el consejero de Estado, Yang Jiechi, en un momento de fuerte tensión en las relaciones bilaterales por la guerra comercial y otras disputas.