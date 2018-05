Pompeo defiende que su táctica hacia Irán no es "una fantasía" irrealizable

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, defendió hoy que la estrategia hacia Irán que presentó este lunes "no es una fantasía" irrealizable y podría suscitar la cooperación de Europa, mientras que su portavoz, Heather Nauert, negó que esa táctica persiga un cambio de régimen en Teherán.

En una conferencia de prensa, Pompeo respondió a las críticas de que las doce condiciones que delineó este lunes para que Estados Unidos llegue a un nuevo acuerdo con Irán sobre sus programas nuclear y balístico son demasiado drásticas, e impedirán alcanzar cualquier pacto con Teherán.

"He visto comentarios de que estas (condiciones) son una fantasía y no pueden ocurrir. Pero hemos pedido cosas que realmente son muy simples, que francamente, la mayoría de las naciones del mundo cumplen", argumentó Pompeo desde el Departamento de Estado.

"Les pedimos que paren de disparar misiles a Riad. No es una fantasía imaginar que los iraníes puedan tomar la decisión de no disparar misiles a otro país (...). No es una fantasía pedirles que dejen de apoyar el terrorismo", agregó.

Pompeo alegó que sus condiciones son "una serie de requisitos simples que el régimen iraní podría cumplir fácilmente, lo cual beneficiaría enormemente al pueblo iraní".

"Si otro país en Oriente Medio deseara construir un sistema de armas nucleares, trabajaríamos también para detenerles", indicó.

Preguntado por cómo podrá lograr su objetivo basándose solo en las sanciones unilaterales de Estados Unidos, sin la cooperación de Europa, Pompeo replicó que el de Irán "es un reto global".

"Estoy seguro de que colectivamente podemos desarrollar una respuesta diplomática que consiga los resultados simples que he delineado", dijo el titular de Exteriores estadounidense.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, aseguró que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán, como han interpretado muchos analistas debido a la insistencia de Pompeo de que el "pueblo iraní tomará en algún momento una decisión sobre su liderazgo".

"Nuestra política no es el cambio de régimen. Pero si el pueblo iraní escogiera, en algún momento del futuro, dejar clara su opinión, pueden hacerlo", afirmó Nauert a los periodistas.

Entre las condiciones impuestas por Pompeo para negociar con Irán está el abandono "permanente" de las dimensiones militares de su programa atómico, el fin del enriquecimiento de uranio y permitir un acceso incondicional al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a todas sus instalaciones nucleares.

También exige el fin de la proliferación de misiles balísticos, la liberación de los estadounidenses detenidos en Irán y el fin de su apoyo al grupo libanés Hizbulá, a los palestinos Hamás y Yihad Islámica, a las "milicias chiíes" en Irak y a los hutíes en Yemen, además de a los talibanes en Afganistán y a Al Qaeda.

Irán rechazó hoy tajantemente esas condiciones por considerarlas "insultantes e intervencionistas" y mantuvo su compromiso de hallar una solución con el resto de firmantes del acuerdo nuclear de 2015.