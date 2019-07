Pompeo cree "inconcebible" tener elecciones justas con Maduro en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, consideró este sábado "inconcebible" que en Venezuela haya elecciones "justas y equitativas" mientras Nicolás Maduro siga en el país.

"Siempre y cuando los cubanos sigan protegiendo a Maduro, no van a poder celebrarse elecciones justas y equitativas, o sea, sin minimizar lo que está sucediendo en Barbados, por supuesto, y las conversaciones (...) pero sería inconcebible poder tener elecciones que realmente representan al pueblo venezolano si Maduro sigue estando presente en el país", dijo.

Pompeo respondía así a una pregunta de la prensa sobre supuestos debates respecto a la permanencia de Maduro en su país durante una eventual transición.

Las declaraciones las realizó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste) donde mantuvo una reunión con el jefe de Estado de Ecuador, Lenín Moreno.

El Gobierno de Maduro y la oposición, que no se reconocen de forma mutua, instalaron de manera "permanente" una mesa de negociaciones en Barbados, con la mediación de Noruega, y luego de dos rondas de diálogos en Oslo.

La migración venezolana fue uno de los temas del diálogo entre Pompeo y el gobernante ecuatoriano, quien consideró que el éxodo venezolano "lo único que denota es la catástrofe, el apocalipsis social que vive" esa nación.

Moreno añadió que medio millón de venezolanos han sido "tratados como hermanos" en Ecuador, pero subrayó en la dificultad que representa para el país dar asistencia a esa migración por lo que insistió en la necesidad de más apoyo internacional.

Se refirió a lo "difícil" que es para la democracia venezolana que millones de personas hayan decidido salir del país, lo que "sin duda ayuda a la consolidación en el poder de la camarilla que dirige Venezuela", apuntó.

"No me voy a referir jamás al señor Maduro como el presidente porque no lo es, es una persona que dejó de serlo. El presidente de Venezuela, y nosotros lo hemos reconocido ya, es el señor Juan Guaidó", aseveró el jefe de Estado ecuatoriano sobre el jefe del Parlamento de Venezuela.

En su opinión, Maduro "está ejerciendo autoritaria y dictatorialmente el poder allí, pero en algún momento tendrá que salir y el mismo pueblo venezolano tendrá la solución para aquello".