Pons (PP) compara la política presupuestaria de Sánchez con la de Salvini en Italia

"Pedro Sánchez se está saltando las reglas, Calviño ha aprobado unos presupuestos que son el cuento de la lechera y está ocultando que no se va a cumplir el objetivo de déficit para este año. Italia no lo oculta, España sí" ha afirmado el eurodiputado 'popular', este martes, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado si supone una "deslealtad" al Gobierno la comparecencia que tendrá lugar mañana en Bruselas, en la que el presidente del PP, Pablo Casado, criticara el proyecto marco del Gobierno español para los Presupuestos, Pons ha aseverado que "como español" no tiene ninguna obligación de "defender una mentira".

"Si fueran unas cuentas aprobadas por el Parlamento español habría que defenderlas como un equipo, pero son unas cuentas de Podemos", ha criticado Pons, quien ha puesto el acento en que la formación 'morada' de economía "no sabe nada".

A su juicio, el presidente del Gobierno aprobará cualquier presupuesto "con tal de mantenerse en el poder", aunque "esquilme" a la población y suponga "una podemización".

COMPARA CON SALVINI

Por otro lado, el portavoz popular ha reiterado que el proyecto presupuestario de Sánchez es "igual al de Salvini". Para Pons la diferencia radica en que el viceprimer ministro italiano "no oculta que no se va a cumplir el déficit", mientras que "España sí". "Parece que Sánchez ha hecho unos presupuestos que sirven para todo, si estos no le gustan tenemos otros. En realidad son unos presupuestos ficticios, no escritos sino pintados", ha argumentado.

Sin embargo, Pons ha pedido "prudencia" cuando se le ha recordado que, hasta la fecha, la Unión Europea (UE) no ha desechado unos PGE. "Se van a hacer algunas advertencias, no podemos enviar unas cuentas que ni la prensa española se cree, hay que iniciar una negociación. No se puede decir que la economía se desacelera y se va a aumentar el gasto", ha concluido.