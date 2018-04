Pons dice que algo funciona mal en la UE cuando un tribunal regional alemán anula "en dos días" el criterio del TS

"Con todo el respeto, algo no está funcionando en nuestra Unión cuando un tribunal regional puede anular en sólo dos días el criterio de un Tribunal Supremo nacional, elaborado durante seis meses de detallada y exhaustiva investigación sobre pruebas legalmente demostrables, y sin posibilidad de recurrir a un tribunal superior", denuncia en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"España pertenece a Europa. Creemos en este proyecto común europeo y estamos preparados para luchar por él. Pero esta Unión sólo es posible si podemos confiar entre nosotros y si nos apoyamos cuando uno de nosotros está siendo atacado. Eso es lo que significa Europa", añade.

Así, el eurodiputado del PP garantiza en la carta que "ningún juez en España, tanto regional, nacional como del Tribunal Supremo, se atrevería a dar refugio a un partido político, movimiento o ciudadano alemán que esté intentando romper el orden constitucional alemán". "Es una cuestión de confianza", subraya.

"Creamos la orden europea de arresto para devolver a criminales de una forma rápida y segura. Si estas órdenes no funcionan, Schengen (el espacio europeo con libertad de movimientos) nos deja sin defensa contra esos criminales y sus crímenes", advierte, para después añadir que este sería "probablemente uno de los más grandes peligros" para el bloque comunitario.

"Necesitamos protegerlo y reforzarlo con medidas adicionales para evitar que se vuelva en contra de nuestros ciudadanos, por ejemplo, en casos de terrorismo, crimen organizado transfroterizo y acciones contra la seguridad de los Estados y el Estado de derecho", ha propuesto.

En la misma línea, Pons defiende el derecho de todos los países a "protegerse a si mismos de aquellos que quieren romperlos" y explica que esta idea está "en casi todas las Constituciones europeas", incluida la alemana.

El eurodiputado popular señala que tanto las autoridades españolas como la delegación del PP en la Eurocámara aceptan la decisión de tribunal alemán, pero advierte de que "hay algo sobre lo que es necesario reflexionar".

Posteriormente, afirma que se trata de un asunto del que son responsables "los jueces, los fiscales y los tribunales" y "no los políticos", por lo que pide "dejar a la Justicia que haga su trabajo". "Es por tanto mi deseo y mi deber no interferir en su trabajo, y les pido que hagan lo mismo. No convirtamos este Parlamento (por la Eurcámara) en un tribunal paralelo", reclama.

"Espero que encuentren razonables mis argumentos Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas y de muchas formas, pero hay una realidad: los principios fundadores de la Unión están siendo envenenados y el nacionalismo es el veneno. Si no reaccionamos a tiempo, antes o después lo lamentaremos", se despide.