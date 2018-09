Pontón (BNG) rechaza cuestionar todo el sistema universitario por la URJC y proclama:"Nuestros currículos son de verdad"

A preguntas de los medios, Pontón ha indicado que "no es positivo" que lo que "le pasa a unos pocos, se generalice". "Si hay una universidad de Madrid en que hay un centro donde no están funcionando bien, hay que controlar lo que se hace en ese centro y no cuestionar todo el sistema", ha apuntado.

Tras poner en valor la labor de las universidades gallegas, ha considerado que "en el Estado español se están viendo claramente cosas que son sorprendentes" y ha manifestado que tiene la "sensación" de que el PP "quiere generalizar" la corrupción, que apuesta por "localizar" e identificar.

"En el BNG tenemos claro que nuestra vocación es de servicio público, que nuestros currículos son de verdad y que nuestra ética está en un listón muy alto. Y lo que está pasando en el Estado es el agotamiento del bipartidismo y de ese régimen que es tan importante dejar atrás", ha sentenciado.