Portavoz del Gobierno catalán sobre el desconfinamiento: "Me consta que en el Gobierno hay discrepancias"

"Si ellos toman esta decisión y desprotegen a la ciudadanía, desde el Govern pediremos, seguro, que todas esas empresas que puedan hacer teletrabajo den a sus trabajadores esta posibilidad para que puedan quedarse en casa", ha dicho en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press.

Aunque el Govern recomiende no ir al centro de trabajo, no puede dar cobertura jurídica que proteja frente a despidos, según Budó: "Esto no depende del Govern de la Generalitat".

Se ha dirigido a quienes acudirán presencialmente a sus puestos de trabajo desde el martes: "Que eviten las aglomeraciones en la medida en que les sea posible, que utilicen equipos de protección individual, y que si tienen síntomas vayan a casa y se pongan en contacto con 'Stop Covid-19", la app de la Conselleria de Salud.

TRANSPORTE Y MASCARILLAS

Sobre la recomendación del Ministerio de Sanidad de desplazarse al trabajo preferiblemente en vehículo privado, ha afirmado que "probablemente sea imposible de cumplir" puesto que muchos trabajadores no disponen de más medios que el transporte público.

"Nosotros estamos trabajando para incrementar la oferta del transporte público al máximo de nuestra capacidad", aunque un 30% de la plantilla está de baja por positivo o porque está en cuarentena.

También ha informado de que, desde la tarde del sábado, trabajan conjuntamente con la Delegación del Gobierno en Cataluña para coordinar la distribución de las mascarillas entregadas por el Ministerio de Sanidad.

"Estamos trabajando para garantizar este dispositivo" desde la Conselleria de Interior, y ha concretado que el Ministerio de Transportes se puso en contacto con la Generalitat el viernes para explicarles esta propuesta.