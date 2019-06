Portavoz de Vox: "Nada indica que Serrano no vaya a seguir en su puesto"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha asegurado este miércoles que "en principio nada indica que Francisco Serrano no vaya a seguir en su puesto", después de las declaraciones en las que el presidente de este grupo en la Cámara criticó la sentencia de "La Manada".

Aunque ha rechazado pronunciarse sobre "futuribles", Hernández ha explicado en rueda de prensa que "no se ha hecho ningún movimiento ni por parte de Serrano ni por parte del partido" que haga pensar en que el juez en excedencia pueda abandonar su escaño en el Parlamento.

El portavoz ha sostenido además que "el que en un momento dado alguien haga unas manifestaciones en el ámbito de su autonomía particular que no estén acordes con la filosofía del partido no es una cuestión tan extraña".

"En más de una ocasión he escuchado a Santiago Abascal decir que nadie, ni él mismo, está al cien por cien de acuerdo con lo que dice Vox", ha argumentado, para añadir que todos tienen una disciplina de partido y acatan su línea política, pero "siempre habrá puntos con los que se esté más de acuerdo y otros con los que se tengan diferencias".

Para Hernández, "cuestión diferente es que si se está en un puesto público eso es algo que tiene que quedar en el ámbito interno, nunca salir de puertas para afuera, por razones obvias".

Ha señalado que tras la polémica ha hablado con Serrano "de temas particulares" y que este asunto "no ha sido en sí objeto de conversación" y ha insistido en que las palabras de Serrano "no son la línea política del partido, que siempre ha sido la del máximo respeto y apoyo a las resoluciones de los jueces".