Posada no ve a Rajoy "hundido" pero desconoce si seguirá al frente del PP

En los pasillos de la Cámara Baja, Posada ha lamentado el resultado de esa moción y el "giro" del PNV, que ha pasado de apoyar la estabilidad del país a respaldar la moción de censura de Sánchez. No obstante, evita calificar de "traición" el comportamiento de los nacionalistas vascos. "No, traicionado es una palabra...", ha comentado.

Pese al triunfo de la moción, Posada ha indicado que encuentra a Rajoy "tranquilo", "amable" y "cariñoso", "como siempre". "He hablado con él porque se ha interesado por un pequeño corte de digestión que tuve, y como siempre, cariñoso, amigo, y yo le veo muy bien de carácter de situación. No le veo en absoluto hundido con la situación, y yo me alegro mucho de encontrarlo muy bien", ha manifestado.

En todo caso, el actual presidente de la Comisión Constitucional del Congreso desconoce si seguirá liderando el partido tras salir de La Moncloa. "Seguiremos todos empujando y ya veremos cada uno en qué sitio", ha dicho Posada, quien ha rechazado el 'caso Gürtel' haya acabado con Rajoy. "No, han sido una serie de circunstancias porque ha quedado claro que en lo de Gürtel no había condena", ha puntualizado.

Preguntado sobre si están dispuestos a rearmar al partido tras este revés, Posada ha respondido con un "eso siempre". "Este partido tiene muchos años, ha hecho mucho por España, hemos trabajado en todas partes y vamos a seguir", ha apuntado, incidiendo en que él, que ha formado parte de los gobiernos de Aznar, ha estado más años en la oposición que en el poder.