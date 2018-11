Posada tacha de "deplorables" las "provocaciones" en el hemiciclo y aplaude a Borrell por su respuesta a Rufián

"Lo que se le ha dicho a Borrell es inaceptable y he aplaudido su contestación porque creo que ha contestado adecuadamente como ministro de España", ha explicado Posada en los pasillos del Congreso tras el incidente que ha acabado con la expulsión de Rufián del Salón de Plenos y en el que, según Borrell, se le ha lanzado un "escupitajo" por parte de otro diputado republicano.

Preguntado si respalda la decisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de retirar del Diario de Sesiones los términos 'fascista' y 'golpista', el que fuera presidente de la Cámara ha señalado que "sus razones tendrá" su compañera para actuar así.

"Lo tiene que decidir ella y no debemos meternos en su decisiones", ha dicho Posada, para quien es indudable que hay que "intentar cambiar al ambiente" que se respira últimamente en la Cámara y que las "actuaciones provocadoras lo único que hacen es desviar el autentico sentido del Congreso".

PASTOR TIENE UN TRABAJO TREMENDO

Posada ha explicado que no comparte los "excesos" en general pero ha diferenciado los de tipo verbal de las "actuaciones claramente provocadoras que van a insultar". Desde su punto de vista, Rufián no tenía hoy ningún motivo para insultar a Borrell.

"Me gustaría que esas cosas no ocurrieran, la presidenta tiene un tremendo trabajo para sacar esto adelante", ha resumido Posada quien, no obstante, ha querido dejar claro que sólo "una parte muy pequeña" del hemiciclo es "responsable" de este mal ambiente.