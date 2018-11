Preguntas y respuestas al caso Odebrecht envenenado con cianuro en Colombia

Son dos muertes que parecen una sola, la del ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht en Colombia, por un infarto, y la de su hijo Alejandro, envenenado con cianuro, las que enturbian la investigaciones que han llegado a poner en entredicho al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

El misterio comenzó el pasado 8 de noviembre cuando murió Pizano padre en su casa de campo en la localidad de Subachoque, cercana a Bogotá, de un infarto fulminante mientras se afeitaba.

Su hijo Alejandro volvió de Barcelona para darle el último adiós y tres días después, cuando ordenaba sus recuerdos, bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su progenitor y que contenía el cianuro que terminó con su vida, pero ¿por qué sus muertes han enturbiado el caso?

-¿Quién era Jorge Enrique Pizano?

El ingeniero Pizano era el auditor de la de la carretera Ruta del Sol II en representación del Grupo Aval, una de las mayores empresas de Colombia.

-¿De qué murió Jorge Enrique Pizano?

El testigo, que padecía un cáncer, murió de un infarto. Fue trasladado a un hospital donde le hicieron una necropsia que confirmó la causa de la muerte.

-¿De qué murió su hijo, Alejandro Pizano?

Mientras la familia ordenaba papeles y ponía en orden las pertenencias de Jorge Enrique Pizano tras su cremación, bebió una botella de agua saborizada que encontró en el escritorio de su padre y de inmediato se sintió mal, por lo que fue traslado a un hospital al que llegó muerto.

En la botella, según confirmó un análisis de Medicina Legal, había cianuro.

-¿El cianuro es mortal para los humanos?

No necesariamente. Es frecuentemente utilizado para trabajos con metales nobles y para combatir plagas, entre otras cosas. Sí es mortal cuando se mezcla con agua y forma un compuesto denominado ácido cianhídrico.

-¿Había cianuro en casa de los Pizano?

Sí. Los investigadores de la Fiscalía encontraron un tarro de un kilo del tóxico que estaba guardado en un mueble de un baño auxiliar en la casa de Subachoque.

-¿De dónde procedía ese tarro y quién estuvo en contacto con él?

El tarro, según ha confirmado la Fiscalía, fue comprado en una tienda de Bogotá donde se comercializa de forma legal.Las trazas de ADN confirmaron que Pizano padre tocó tanto las dos bolsas que envolvían el tarro como el continente mismo y su tapa.

-¿Es posible que Jorge Enrique Pizano muriera envenenado con cianuro igual que su hijo?

No. Tras conocerse que Alejandro Pizano Ponce de León había muerto envenenado, Medicina Legal analizó de forma independiente tejidos recogidos del cuerpo de su padre y determinó que no había cianuro en su cuerpo, tras lo cual dictaminó que Jorge Enrique Pizano no fue envenenado con cianuro.

-¿Por qué conservaron tejidos de Pizano padre?

Es un procedimiento rutinario en Colombia, donde por ley se hacen necropsias a quienes mueren en sus hogares. Como parte de ese procedimiento se conservan tejidos por si es necesario hacer pruebas posteriores.

-¿Cómo llegó el cianuro a la botella de agua que bebió Alejandro Pizano?

Esa es la gran incógnita que tiene intrigado al país y que deben resolver las autoridades. Ya han confirmado que tanto en el cuerpo de Pizano hijo como en la botella había cianuro y que fue la causa de la muerte.

-¿Qué es la Ruta del Sol?

Es una carretera en construcción que, cuando esté concluida, debe conectar el centro de Colombia con la Troncal del Caribe, básica para la interconexión del país.

-¿Quién la estaba construyendo?

La construcción del tramo II fue concedida a un consorcio encabezado por Odebrecht y cuya financiación fue realizada por Corficolombiana, cuyo socio mayoritario es el Grupo Aval. Por eso la empresa posicionó a un interventor: Jorge Enrique Pizano.

-¿Por qué obtuvo Odebrecht la concesión?

La constructora brasileña pagó 84.000 millones de pesos (unos 28,62 millones de dólares) para garantizar que la concesión recayera sobre ellos, según confirmó la Fiscalía.

-¿Quién es el propietario del Grupo Aval?

El propietario es Luis Carlos Sarmiento Ángulo, uno de los hombres más ricos de Colombia. En la época en que estalló el escándalo su abogado era Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de Colombia.

-¿Por qué es Pizano padre un testigo clave en el caso Odebrecht?

Por su rol como interventor. De hecho, tres meses antes de su deceso dio una entrevista a Canal Uno que fue publicada tras su muerte y en la cual reveló que el fiscal Martínez conocía desde 2015, antes de asumir el cargo, las irregularidades en la licitación para la construcción de Ruta del Sol.

-¿Temía Pizano padre por su vida?

Sí, según le escribió a la periodista María Jimena Duzán en un mensaje en el que le dijo que se jugaba la vida al desvelar los datos que prometía confesarle. El mensaje fue publicado por la periodista en la revista Semana.

-¿Cuál ha sido la respuesta del fiscal Martínez?

Ha asegurado que Pizano le llevó en el segundo semestre de 2015 los resultados de unas investigaciones sobre contratos del consorcio Ruta del Sol porque en la "administración" del proyecto no le pusieron cuidado.

Ante las dudas que ha suscitado el caso, pidió a la Corte Suprema de Justicia que designe con celeridad a un fiscal "ad hoc" para el caso de Odebrecht.