Presentan un amparo para que se le renueve la visa de trabajo al jefe de la Cicig

La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca anunció hoy que se presentó un amparo para que se renueve la visa de trabajo del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, que vence este mes de septiembre.

El portavoz del máximo tribunal del país, Santiago Palomo, dijo a los medios de comunicación que el abogado Alfonso Carillo presentó esta noche "un amparo" contra el presidente, Jimmy Morales, quien este viernes anunció que no solicitará la renovación de la Cicig, cuyo mandato vencen en septiembre de 2019.

El acto reclamado de este recurso, detalló el vocero de la Corte de Constitucionalidad, es "la amenaza de que no se otorgue o se demore la visa oficial de trabajo" del comisionado, una situación que ya conllevó inconvenientes el año pasado pero que al final le fue concedida por parte del Gobierno.

Este amparo se presenta después de que Morales anunciara que no renovará el mandato de la Cicig, a quien acusó de violar las leyes locales e internacionales, sembrar el terror judicial y realizar investigaciones sesgadas y partidarias.

El Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada desde 2015 contra la corrupción y sus investigaciones han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes enfrentan un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.

Esta situación elevó las tensiones entre ambas partes y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que el gobernante ha negado.

Por no ahora no se conoce si el Gobierno renovará o no la visa del abogado colombiano ni tampoco cuando se reunirá el pleno de la Corte para conocer esta solicitud.