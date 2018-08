Presentan un proyecto para quitar el nombre de Kirchner a un centro cultural argentino

Un diputado oficialista de Argentina presentó hoy un proyecto de ley para que el Centro Cultural Kirchner (CCK), uno de los más importantes de Buenos Aires, deje de llevar el nombre del fallecido expresidente argentino, cuya figura es eje de un nuevo escándalo por presunta corrupción.

La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Enríquez, del gobernante frente Cambiemos, quien propone que el edificio, ubicado muy cerca de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, pase a llamarse Centro Cultural Argentino.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el legislador destacó "los cuestionamientos que en su oportunidad había generado el nombre" actual "por el escaso tiempo transcurrido desde la muerte del expresidente".

El centro, que alberga espectáculos musicales y exposiciones artísticas, entre otras actividades culturales, fue inaugurado oficialmente en mayo de 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), esposa y sucesora de Néstor Kirchner (2003-2007), quien falleció en octubre de 2010.

Enríquez alegó que, además, la figura de Kirchner "no guarda la menor relación con las actividades artísticas" pues no se conoce que el ex mandatario "hubiera sido un cultor de las artes en ninguna de sus manifestaciones".

Pero a esas razones el diputado añadió "las escandalosas revelaciones de los últimos años respecto de la manifiesta corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner", "potenciadas" con la reciente investigación de una presunta red de sobornos en torno a la obra pública durante esas administraciones.

Ello, afirmó el diputado en su proyecto, "torna inadmisible la permanencia de una denominación tan cuestionable aplicada al más importante centro cultural de Argentina".