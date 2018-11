Presidenta de la Cámara vasca llama la atención a los partidos por la disputa de EH Bildu y PP por el término "fascista"

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha recordado a los parlamentarios vascos que son "personas adultas que pueden utilizar las palabras que quieran" en los debates pero les han pedido que usen palabras "apropiadas" "por el bien de la Cámara", después de que Juana Bengoetxea (PP), haya pedido amparo a la presidenta porque Rebeka Ubera (EH Bildu) ha calificado de "fascistas" los argumentos utilizados durante un debate sobre el euskera.

Durante el debate de la proposición de ley presentada por EH Bildu para ganratizar el dercho a saber euskera, Rebeka Ubera ha acusado a la parlamentaria del PP de hacer "casadismo lingüístico" y cree que los argumentos que ha presentado en el debate de la proposición de ley son "fascistas" y "sin base" porque ha intentado "menospreciar" el debate. Sabemos qué está tras este debate porque el único objetivo del PP es limitar los derechos básicos y la democracia", ha señalado.

La parlamentaria del PP Juana Bengoetxea ha contestado a Ubera que no quiere que la Cámara vasca "se convierta en lo que hemos visto que ha ocurrido en otras cámaras en España" pero cree que Ubera "ha dado el primer paso diciendo que mis argumentos son fascistas".

"Yo nunca le diría eso a usted, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ya va detrás del señor Rufián; yo nunca lo haré, es más, nuestro grupo cuando defiende una postura, intenta hacerlo de una forma que personalmente nadie se sienta herido. Pero usted ya empieza a señalar con el dedo de fascista, para lo cual pido el amparo de la presidenta.

La presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria, ante la petición de amparo de Bengoetxea, le ha dicho que "todos somos personas adultas para que cada cual utilice las palabras que quiera" y ha precisado que Ubera no le ha llamado fascista sino que le ha dicho que ha utilizado argumentos fascistas, algo que cree que es necesario "diferenciar".

"No es una palabra que me guste mucho ni que me guste que nadie la use, pero cada cuál sabrá qué argumentos utiliza para defender el tema del debate. Pido a todos que utilicen palabras adecuadas, apropiadas, pero a todos y a todas porque será por el bien de la Cámara", ha señalado.

QUEJA DEL PP

Ante esta intervención de la presidenta, el portavoz del grupo parlamentario del PP Borja Semper ha pedido tomar la palabra pero Tejeria no se le ha dado porque ha dado por zanjado el debate. No obstante, le ha invitado a que le trasladara su queja "en otro momento" para continuar con el turno de votación de la proposición de ley de EH Bildu.

Semper ha insistido en tomar la palabra para decir a la presidenta que "difícilmente sus llamadas al orden son recibidas por la Cámara, cuando hay miembros de la mesa que tienen la responsabilidad de mantener, al menos, la imparcialidad, en los gestos, risas y comentarios.".

"Hay un miembro, en concreto el señor Iturrate (PNV), que no deja de mofarse continuamente de las intervenciones haciendo gestos y aspavientos. Los miembros de la mesa tiene la obligación de mantener la seriedad y el rigor, sino difícilmente podrá ordenar y callar al resto de parlamentarios", ha insistido antes de que Tejeria le llamara al orden por no estar en posesión de la palabra y pasaran a las votaciones.