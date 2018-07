Presidenta de Cortes de CyL admite desequilibrios territoriales que se pueden corregir con una reforma de financiación

De este modo se ha pronunciado la presidenta de las Cortes a preguntas de los periodistas sobre los desequilibrios territoriales con motivo de su participación este lunes en Santander en el encuentro 'Una lectura del estado de las autonomías desde el autonomismo útil' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

"Esa es una de las cuestiones sobre las que se ha hablado hoy aquí", ha explicado Clemente que ha precisado que de la misma forma que se han generado desequilibrios territoriales en España también se han producido en el seno de cada autonomía, sobre todo en las más extensas como es el caso de Castilla y León, una situación que, según ha recordado, no estaba prevista en la Constitución Española pero que se puede corregir desde la financiación autonómica.

"Por eso es necesario tener una buena financiación autonómica", ha defendido la presidenta de las Cortes que ha abogado por establecer criterios para primar a las comunidades que realizan con "exito" y desarrollan "con más éxito" competencias básicas, en referencia a la educación, la sanidad y los servicios sociales, y entre las que ha situado a Castilla y León.

Clemente ha insistido en la necesidad de "primar" a Castilla y León por haber gestionado bien la educación, la sanidad y los servicios sociales, un precepto que, según ha reivindicado, debe de estar recogido de una manera satisfactoria en un modelo de financiación autonómica que "no se puede aplazar" y que se tiene que decidir "antes que después".

Por otro lado, ha defendido la conveniencia de afrontar desde un punto de vista científico asuntos como el pretendido derecho a la autodeterminación que proclaman algunos territorios y que, según ha aclarado, no existe, ya que en este país no tiene poder para reformar la Constitución Española cualquiera, tampoco el pueblo catalán "porque no se lo han otorgado las leyes ni la Constitución".

La presidenta de las Cortes ha lamentado los efectos de los rápidos análisis de lo que ocurre cada día, con el ejemplo del encuentro este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, para aconsejar un análisis más profundo sobre hacia dónde debe evolucionar el Estado de las Autonomías.

Este ha sido uno de los objetivos del encuentro 'Una lectura del estado de las autonomías desde el autonomismo útil' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a la que Clemente se ha referido como el epicentro del pensamiento y de la reflexión con salida nacional e internacional.

La presidenta de las Cortes ha presentado a Castilla y León como una comunidad constructiva que ha apostado y practicado el "autonomismo útil" y que ha demostrado que se puede hacer un buen uso de las competencias otorgadas por la Constitución Española a través de sus Estatuto de Autonomía, una "herramienta muy útil" que ha sido modificada y reformada en tres ocasiones para ampliar las competencias pero no para crecer en poder sino para dar bienestar a los castellanoleoneses.

En el mismo sentido se ha pronunciado el consejero de Educación, Fernando Rey, partidario de recentralizar algunas de las competencias en el objetivo último de mejorar la vida de los ciudadanos en todo el país con el ejemplo de poder tener una sola voz para potenciar las políticas de investigación.

Rey ha puesto como ejemplo las recentralizaciones periódicas de algunas competencias que se practican en Alemania pero ha defendido también la conveniencia de descentralizar otros asuntos, como la Formación Profesional en algunas partes, en beneficio siempre del interés general, del bien común y del "Estado global" alejado de la lucha por el poder.

El encuentro 'Una lectura del estado de las autonomías desde el autonomismo útil' ha sido organizado por el Parlamento autonómico y por la Consejería de Educación entre las actividades para conmemorar el XXXVaniversario del Estatuto de Autonomía.

El encuentro está dirigido a estudiantes de grado y posgrado enDerecho, Ciencias Políticas y disciplinas afines, y a letrados delas diferentes Administraciones Públicas e instituciones españolas yautonómicas, parlamentarios y responsables políticos de todos los niveles territoriales, representantes del ámbito económico y social y responsables de los medios de comunicación.

El encuentro incluye la celebración de cinco mesas redondas bajo lossiguientes temas de debate: "Claves de la descentralización territorial en la España del futuro", "Éxitos del autonomismo útil" y "Autonomismo útil vs autonomismo de identidad".

Para ello, se ha contado con una "destacada nómina" de ponentes y personalidades "muy cualificadas" en el ámbito académico y "ampliamente reconocidas" en España por sus aportaciones al derecho constitucional y al desarrollo del derecho autonómico en la historia reciente del país.