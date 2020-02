Presidenta Parlamento andaluz afirma que Torrent no tenía "el más mínimo interés" en reunirse con ella

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Bosquet ha manifestado que, por encima de cualquier cosa, los presidentes de las cámaras autonómicas "tenemos que guardar esa lealtad institucional de lo que representamos y cuando somos presidentes de cualquier parlamento autonómico, representamos a todas las fuerzas políticas, con independencia de nuestro signo político".

Ha indicado que, con motivo de su visita institucional a Cataluña, ella hizo lo que correspondía, comunicar al presidente del Parlamento catalán que le gustaría mantener un encuentro para hablar de asuntos "comunes", y que éste le contestó que no iba a tener disponibilidad.

Marta Bosquet ha añadido que, en cualquier caso, Torrent tiene "abiertas las puertas" del Parlamento andaluz y que se algún día visita esta comunidad, ella lo recibiría.

Ha insistido en que Torrent "no tenía ninguna intención ni interés en reunirse" con un representante en Andalucía, lo que no deja de ser "triste" cuando existen muchos vínculos entre ambas comunidades y muchos catalanes tienen origen andaluz, de manera que la decisión de Torrent de no recibirla también fue "un desplante" a esos ciudadanos.