Presidente Aragón alerta contra "la deriva enloquecida del independentismo catalán" y emplaza a "ponerlos en su sitio"

En declaraciones a los medios de comunicación en Huesca, Javier Lambán ha recordado la detención, esta semana, de nueve miembros de los CDR "con una serie de artefactos y materiales", quienes "en principio están involucrados en presuntos delitos relacionados con el terrorismo".

Ha añadido que "decir que eso no es verdad o es un ataque a Cataluña incide en la deriva enloquecida del independentismo que espero que algún día remita y se imponga la razón" porque "la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña son gentes de bien, pacíficas", además de que "sin Cataluña, España es un país inexplicable y Cataluña sin España no tendría ninguna viabilidad".

"Estos individuos no son demócratas, no creen en la democracia y no saben qué es; no entienden que existe una separación de poderes y minusvaloran el papel de la justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado", ha continuado el presidente aragonés.

Lambán se ha mostrado orgulloso por la actuación de la Guardia Civil en Cataluña, "actuando de forma impecable en relación con esos individuos de los CDR".