Presidente de Asturias acusa a Ayuso de generar "el mayor ataque a la Constitución" con su bajada de impuestos en Madrid

"Esto no es solo una guerra fiscal, no es solo un ataque a la igualdad entre comunidades, es un ataque a la misma Constitución y a su espíritu fundamental a la hora de construir el Estado autonómico, que es la solidaridad interterritorial. Es el mayor ataque que yo he visto a la Constitución en tiempo. Hay que armonizar, tiene que haber unos límites comunes", señala el presidente asturiano en una entrevista al diario El Comercio recogida por Europa Press.

Y es que, para Barbón, medidas de rebaja fiscal como la del PP de Ayuso en Madrid aspiran "al deterioro de los servicios públicos con la esperanza de que contrates un servicio privado, que los hijos vayan a un colegio privado".

Por ello, entiende que las competencias en materia fiscal de las comunidades no pueden utilizarse, como en Madrid, "para devaluar el espíritu de la constitución o el encaje autonómico".

Además, Barbón remarca que la coherencia de Ayuso "deja mucho que desear cuando con una mano renuncia a ingresar 300 millones y con la otra está aporreando la puerta del Gobierno de España exigiendo más recursos".

"Tiene que haber una armonización fiscal para que no haya competencia entre regiones. Es un suicidio esa deriva para nuestro sistema autonómico. Tiene que establecerse un mínimo", defiende el líder de los socialistas asturianos.

Respecto a Asturias, el presidente sostiene que la comunidad tiene "la regulación fiscal necesaria" para mantener su sistema de bienestar. "Con la recaudación que tenemos, si la disminuyes, de algún lado tienes que recortar. Yo pido a los partidos que digan que van a rebajar los impuestos a cambio de cerrar las escuelas rurales o muchos consultorios médicos, o reducir la red de hospitales comarcales o la red pública de 0 a 3 años", apunta.