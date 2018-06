Presidente Asturias llama a combatir el supremacismo independentista y lamenta pasividad ante el avance del soberanismo

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha llamado este lunes a apoyar a los no independentistas que han decidido no seguir "padeciendo en silencio el adoctrinamiento implacable del supremacismo" independentista y lo ha hecho dentro de un discurso cargado de autocrítica por la pasividad con la que, desde su punto de vista, los no nacionalistas, el PSOE incluido, contemplaron durante años el avance progresivo del nacionalismo sin ponerle coto.