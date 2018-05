Presidente de BBVA pide un "liderazgo que una" al próximo mandatario mexicano

El próximo mandatario de México deberá asumir un "liderazgo que una" y actuar más allá de las "simples palabras y promesas", declaró hoy el presidente del Grupo BBVA, Francisco González.

"Se requiere realismo, perseverancia, pragmatismo y liderazgo que una, sume y construya a partir de lo bueno que se ha conseguido", apuntó González en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2018 del BBVA Bancomer, filial del español BBVA.

González no hizo referencia directa a ningún candidato, si bien recordó que "no existen soluciones fáciles a problemas complejos" e instó a trabajar arduamente porque "no todo se soluciona con simples palabras y promesas".

El pasado septiembre, el presidente del Grupo BBVA llamó a no votar a candidatos populistas.

En una referencia tácita al líder de las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, González dijo entonces: "Si quien ocupa la Presidencia es una persona con visión más del pasado, muy populista, pensando que se pueden prometer muchas cosas que luego no se van a poder entregar, esto sería un 'setback', una vuelta atrás".

Aunque hoy fue más sutil, recordó que "no hay nada gratis" e instó a trabajar "en equipo" empresas, academia y sociedad civil, e "independientemente de la ideología".

Según el líder financiero, cuyo banco es la primera institución bancaria en México, la cita electoral del 1 de julio es "muy importante" porque se va a decidir la "senda en los próximo años, decisivos".

Hizo un alegato a las reformas estructurales como la energética o la de telecomunicaciones impulsadas durante el actual mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y por ello consideró importante que, tras los comicios, se trabaje con base en "lo conseguido", que ha sido "mucho".

Peña Nieto condecoró hoy a González con la Orden Mexicana del Águila Azteca, el máximo reconocimiento que se puede otorgar a un extranjero por su apoyo a México.

El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos.