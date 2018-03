Presidente del Bloc defiende la financiación: Nunca ha estado fuera de la legalidad, es pública, transparente y correcta

En declaraciones a los medios en Les Corts, el actual presidente del Parlamento valenciano, ha señalado que la información que publica El Mundo les ha "sorprendido" porque no han recibido "ninguna reclamación de ningún centro oficial sobre la financiación del Bloc" y ha asegurado que si se les pide información la pondrán a disposición de quien la reclame.

"Mucha tranquilidad", ha repetido en varias ocasiones Morera, que considera que esto "se enmarca dentro de una reiterada y sistemática denuncia del PP", al que ha recordado que "en política no vale todo" y "ensuciar el nombre de una organización modélica que no tiene ningún imputado dentro de su trayectoria no es correcto".

Preguntado sobre si puede negar los hechos que se investigan, ha indicado que desconoce esos hechos y ha defendido la legalidad de la financiación del Bloc: "A partir de ahí, que alguien se pueda inventar o que algún tercero haga plantillas, no tengo nada que decir".

Ha incidido en que la información sobre las campañas "es pública" y ha reiterado que se ha hecho "un trabajo ejemplar en la administración interna y la financiación de las múltiples campañas electorales" de la formación nacionalista.

Morera ha indicado que le parece "muy bien" que la Policía investigue cualquier hecho que se denuncia y ha reiterado que sus cuentas "son muy transparentes, muy claras, todo con facturas y una actuación muy correcta que para sí ya querría el PP".

Preguntado sobre de dónde cree que podría salir esa denuncia, ha recordado que "hay un señor, Luis Salom, que ha denunciado a más de 40 cargos públicos" --en alusión al asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València-- pero "podría ser otro". "No sabemos, cuando se nos comunique oficialmente actuaremos en consecuencia", ha agregado.