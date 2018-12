Presidente de Gabón se dirige a la nación tras largo silencio por enfermedad

El presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, se dirigió hoy por primera vez a la nación, desde que fuera hospitalizado en octubre pasado en Riad, en un mensaje televisado de Año Nuevo emitido desde Rabat, donde se recupera de una enfermedad.

"Permitidme en pocas palabras mencionar un tema que, sé, ha alimentado las discusiones y es objeto de mucha especulación", afirmó Bongo en su alocución, tras desear a sus compatriotas sus "mejores deseos de salud, felicidad y prosperidad" para 2019.

"Es cierto que he atravesado un período difícil, como a veces sucede en la vida. Esta prueba, la superé gracias a Dios, a las personas que me rodeaban, a mi familia en particular, pero también gracias a vuestros testimonios de apoyo", subrayó el presidente.

"Hoy, como podéis ver, estoy mejor y me preparo para reencontrarme con vosotros muy rápidamente", agregó Bongo, de 59 años, en un discurso de poco más de dos minutos pronunciado a ritmo lento, sentado ante una mesa y flanqueado por la bandera nacional.

Bongo fue ingresado en un hospital de Riad el pasado 24 de octubre por lo que la Presidencia de Gabón describió como "fatiga severa".

Sin embargo, la escasez de noticias oficiales su estado desencadenó especulaciones sobre su salud e incluso algunos medios de comunicación, como el canal privado de televisión camerunés Vision 4, llegaron a especular sobre su muerte.

Otros medios aseguraron, citando fuentes oficiales, que Bongo sufrió una apoplejía.

A finales de noviembre, el presidente viajó a Marruecos, donde recibió el apoyo del rey Mohamed VI, para continuar en Rabat su proceso de recuperación.

El silencio oficial y su prolongada ausencia del país africano animaron a la oposición a criticar con dureza el "vacío de poder" existente.

El pasado 14 de noviembre, el Tribunal Constitucional enmendó la Carta Magna para que el vicepresidente de Gabón, Pierre Claver Maganga Moussavou, pudiera presidir el gabinete de ministros en ausencia de Bongo.

Hijo de Omar Bongo, presidente de la pequeña nación petrolera de la costa oeste de África Central durante más de cuatro décadas (1967-2009), Ali Bongo sucedió a su padre en 2009.

En 2016, fue reelegido en unos comicios muy ajustados, resultado que causó una revuelta social en la que murieron varias personas y unas mil fueron detenidas.

Su principal rival, Jean Ping, expresidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), le acusó de fraude, e incluso, la Unión Europa (UE) cuestionó la legitimidad del proceso electoral y denunció irregularidades.