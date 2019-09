Presidente de Guatemala: el acuerdo migratorio con EE.UU. no debe ir al Congreso

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este martes que el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos no debe ir al Congreso después de que la Corte de Constitucionalidad revocara un amparo que tenía detenido el proceso.

"¿La Constitución es clara o no es clara? Clarísima. Y si la Constitución dice que un acuerdo que no esté dentro de esos incisos o artículos no debe ir al Congreso, si la Constitución lo dice, está más que claro. No lo digo yo", aseguró el mandatario a los periodistas en los pasillos del Palacio Nacional de la Cultura.

Estados Unidos y Guatemala firmaron el pasado 26 de julio un convenio de cooperación de asilo que obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano, según el Gobierno estadounidense solo salvadoreños y hondureños, a pedir asilo en Guatemala en vez de en territorio estadounidense.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció este martes que revocó el amparo provisional que suspendía de forma temporal el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos.

El máximo tribunal declaró "con lugar" la solicitud de revocatoria del amparo provisional, formulada por el presidente Jimmy Morales, al entender que "tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido" para que el acuerdo tome vigencia y porque en el texto las dos partes indican que empezará cuando se hayan cumplido "los procedimientos jurídicos" de cada país.

Aunque dijo que todavía analizan la sentencia, Morales adelantó que si fuera por ellos el convenio hubiera entrado en "vigencia y en funcionamiento" desde el pasado mes de agosto, pero denunció que hay gente "interesada" en que Guatemala no tuviera una buena relación con Estados Unidos, como los amparistas.

"Todo lo que está de parte de la Presidencia está más que evidente que hemos dado los pasos correctos para mantener una buena relación con los países involucrados", proclamó, y se cuestionó qué pretende el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, al promover estos recursos, porque seguro que no es el bien de los guatemaltecos, pero quizá sí por "una ideología internacional".

El mandatario guatemalteco se preguntó además si la decisión preliminar de la Corte de otorgar el amparo que detenía el proceso fue emitida "maliciosamente" para detener los avances, y celebró que ahora pueda continuar "el proceso de negociaciones".

Reacio a dar una hoja de ruta en este proceso, Morales dijo que la agenda presidencial y la Constitución, que dice que el presidente dirige la política exterior, no sirve cuando se ponen "amparos y amparos" y se tarda tanto en resolverlos: "Todo lo que queramos proponer se ve truncado".

"El comendiante he sido yo, la Corte se supone que debe ser seria", indicó, y agregó que ahora pueden tomar en cuenta al presidente electo, Alejandro Giammattei, en este proceso: "Ahora podrán continuar, estaban detenidos todos los procesos de negociación".