Presidente Murcia: "Jamás permitiré que le quiten agua a quien lo necesite"

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha subrayado hoy, ante la publicación en el BOE de un trasvase de 60 hectómetros hasta junio del Tajo al Segura y las críticas que ha despertado en Castilla-La Mancha, que "jamás" permitirá que "le quiten el agua a quien lo necesite".

El presidente murciano, en Los Desayunos de TVE, ha hecho hincapié en que el agua es un problema acuciante para la comunidad de Murcia, pero también es un problema de España porque "no todos los españoles tienen garantizada el agua que necesitan".

Ha recordado que las reservas que deben tener los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía (400 hectómetros) han impedido envíos desde mayo de 2017, si bien ha reconocido la necesidad de establecer esas reservas, que hasta 2014 eran de 240 hectómetros cúbicos, para garantizar las necesidades de la cuenca cedente.

También ha dicho que se estima que dentro de tres meses los pantanos de cabecera del Tajo rozarán los 600 hectómetros, por lo que "no estamos ante un trasvase por los pelos, es un trasvase que marca la ley y que, además, va más allá porque es un trasvase solidario".

Ha subrayado que existen soluciones al problema del agua y que es "optimista" al respecto, y ha citado entre esas soluciones la desalación, la cesión de derechos entre regantes y la interconexión de cuencas.

Sobre la desalación, Fernando López Miras ha explicado que no puede ser la única alternativa para regar los campos, no por problemas de precio, sino porque tiene alto contenido en boro y no tiene la conductividad necesaria. "No puede crecer un tomate, para que nos entendamos, regado cien por cien con agua desalada", ha comentado.

Según el presidente murciano, "quien diga eso, o no conoce la realidad o la conoce y está mintiendo".

Por otra parte, ha sido preguntado por las protestas que llevan a cabo desde hace más de 200 días vecinos del sur de Murcia en pro del soterramiento de las vías del tren, y ha dicho que han mantenido sus reivindicaciones de forma "pacífica y sensata" durante 28 años para eliminar esa "cicatriz" que parte en dos la ciudad hasta la entrada de "la política y de Podemos" en la plataforma vecinal.

Ha aludido al respecto a la anunciada presencia este sábado en las vías de plataformas "independientes y radicales de Cataluña", que "van a manifestarse cuando la política y el partido Podemos han entrado" en la reivindicación.