Presidente de TSJN dice que la libertad de La Manada no condiciona los recursos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y de la sala de lo Penal que resolverá los recursos contra la sentencia de La Manada ha afirmado hoy que el auto que concede la libertad provisional a los condenados no condiciona futuros fallos.

Joaquín Galve ha comentado que "en pocas semanas" deberá "conocer" los recursos presentados por fiscalía, acusaciones y defensas a la sentencia que condenó a los cinco sevillanos a 9 años de cárcel por abusar sexualmente de una joven madrileña en los sanfermines de 2016 y eso le impide entrar en el fondo de la resolución que ahora les deja en libertad provisional.

Lo que sí ha asegurado en declaraciones a los periodistas es que la concesión de la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros "en absoluto" puede entenderse como una futura absolución cuando se resuelvan los recursos, "aunque cabría esa posibilidad tanto por parte del Tribunal Superior como por parte del Tribunal Supremo" si el caso llega hasta él, ha precisado.

Galve se ha referido además a la reacción ciudadana que el caso de La Manada suscita y que, ha puntualizado, "en esta ocasión sí puedo entender" porque hasta ahora es "más pacífica" que cuando en abril se notificó la sentencia que les condenaba por abuso sexual y no por violación.

"Se puede disentir de las resoluciones y se pueden recurrir pero todo tiene un límite", ha dicho, y ha aludido no tanto a la ciudadanía sino a las declaraciones de algunos políticos que "no favorecen a nadie y que para la independencia judicial, que debe ir unida a toda estado de derecho, no es lo mejor ni lo más deseable".

Lo que el presidente del TSJN no tiene claro es si pronunciamientos judiciales como los de La Manada alejan a la justicia de la ciudadanía ya que hay quienes "no estarán de acuerdo con el auto de ayer, incluso jueces, pero también hay ciudadanos que sí lo estarán o, si no lo han leído, no opinen con vehemencia".

Por último ha dicho entender que los condenados fueran ayer los primeros en ser informados de la resolución, aunque la notificación de la misma a las partes no se ha hecho de forma oficial hasta esta mañana, dado que la prisión se podía dejar sin efecto con una fianza y cuando se trata de la libertad de una persona se le da la posibilidad, por lo que ha interpretado que por esa vía se filtró el auto.